Nomine Rai: L'ex scudiera della De Santis esulta per la sua partenza?

L'ex direttrice di Rai1 Teresa De Santis, sostituita da Stefano Coletta alle redini dell'Ammiraglia del Servizio Pubblico, non ha neppure ancora lasciato la sua stanza a Viale Mazzini che già si vedono dipanarsi le classiche dinamiche della repentina salita sul carro dei nuovi vincitori.

Ieri Dagospia ha stigmatizzato il non caloroso atteggiamento di Amadeus, scelto alla conduzione del Festival di Sanremo proprio dalla De Santis in contrasto con lo stesso Ad Fabrizio Salini, nei confronti di colei che lo ha fortemente caldeggiato offrendogli parecchi spazi televisivi prestigiosi extra Soliti Ignoti. E oggi, su Whatsapp, si evidenzia un peculiare status dell'ex scudiera di Teresa, ovvero Enza Gentile, per la quale l'ex direttrice si è tanto adoperata e che l'ha messa a capo dell'ufficio stampa di Rai1.

"Dio sia lodato" è la didascalia che correda una foto pubblicata dalla Gentile sulla piattaforma di messaggistica. Parole non esattamente emblematiche di una sentita partecipazione per le sorti non favorevoli di una donna che per lei si era prodigata in ogni modo e a cui, soprattutto, ella deve la sua carica. Innocente ingenuità da parte della Gentile, oppure quel "Dio sia lodato" a caratteri cubitali si riferisce proprio all'addio della De Santis, con la quale da tempo i rapporti si erano guastati?

Se quello status fosse frutto di una distrazione e quindi non voluto, consigliamo alla signora Gentile di cambiarlo immediatamente, non fosse altro che per buon gusto (anche e soprattutto professionale). Ricordando inoltre che, nel caso - a sua volta - dovesse essere prima o poi rimossa dal suo incarico, potrebbe vedersi apostrofare con le stesse parole di esultazione. Attenzione al karma, insomma.