Non trasformate Giannini, Parodi & C. in vittime, come un Santoro qualunque

Dopo il trionfo, come conduttrice di "Domenica in", la Parodi - il cui marito, Giorgio Gori, renzusconiano, è Sindaco di Bergamo - ha detto: "Gli italiani votano per Salvini perché sono ignoranti e restano a casa per paura dei migranti". Ma, purtroppo, gentil Cristina, quegli incolti plebei si siedono sui divani, accendono la TV e, quando in video compare lei, corrono a cercare il telecomando e cambiano canale...

I leghisti non chiedano, quindi, ai dirigenti della Rai un "edittino bulgaro" anti-Parodi e anti-Massimo Giannini. Il "prezzemolone" de "La Repubblica" ha accostato Gigino Di Maio al dittatore spagnolo Francisco Franco (1892-1975) e Matteo Salvini al generale argentino Juan Domingo Péron (1895-1974).

Trasformerebbero in vittime dell' "infame regime gialloverde", come un "Sant'oro" qualunque, i due giornalisti de'sinistra. Lasciateli negli studi tv, pagati con i soldi degli utenti, a spiegare ai (pochi) telespettatori che fanno schifo...e a collezionare flop clamorosi.

L'audience che precipita ? Tutta colpa degli italiani che, direbbe la Parodi, sono "diventati tutti buzzuvvi, incolti, incivili, ignovanti. E non capiscono la cultuva e la classe. E ora, Giorgio, marito e compagno di vita e di lotta, passami uno champagnino !...".