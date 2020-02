NTT DATA, Ruffinoni presenta il suo ultimo volume, "Italia 5.0"

"Italia 5.0. Un nuovo umanesimo per rilanciare il Paese": è stato presentato oggi l’ultimo libro di Walter Ruffinoni, AD di NTT DATA Italia.

È stato presentato oggi, alla Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano, l'ultimo volume di Walter Ruffinoni, Amministratore Delegato di NTT DATA, il branch della multinazionale giapponese attiva nel settore della Consulenza e dei Servizi IT.

"Italia 5.0. Un nuovo umanesimo per rilanciare il Paese", questo il titolo del libro, incarna la sfida del decennio appena iniziato. Costruire l'Italia 5.0. significa, infatti, edificare una società in grado di bilanciare il progresso economico con la risoluzione dei problemi sociali. Un nuovo modello che si avvale dell'uso della tecnologia per affrontare sfide di portata globale, senza perdere di vista il proprio obiettivo: creare soluzioni efficaci a servizio delle donne e degli uomini del terzo millennio.

Il volume, edito da Mondadori, è introdotto dalla prefazione di Federico Rampini ed è in vendita dal 21 gennaio nelle principali librerie e online.

Il tema centrale del libro è la società 5.0 incentrata sul benessere dell’uomo. Si tratta di una società in cui la diversità, l’inclusione, l’armonia con il mondo e la felicità delle persone sono gli obiettivi finali da raggiungere. Italia 5.0 guida il lettore alla scoperta del cosiddetto ikigai: ciò che secondo i giapponesi dà un senso alla quotidianità.

"L’Italia 5.0 è un sogno. Un sogno che mutua un modello di società emergente in Giappone", ha raccontato ad Affaritaliani.it Walter Ruffinoni. "La società 5.0, infatti, è nata in Giappone e ha come modello fondamentale e permeante la centralità dell’individuo. Si tratta di una società che fa della sostenibilità e dell’inclusione i suoi elementi portanti".

Un nuovo umanesimo, quello illustrato dall'autore, arricchito dall'uso della tecnologia. "Quest'ultima - ha proseguito Ruffinoni - apporta un contributo fondamentale alla società. In futuro, essa saprà ricreare le condizioni dell’abbondanza e, con le sue evoluzioni, ci permetterà di approvigionarci di risorse fondamentali che ci permetteranno di migliorare l’ambiente in cui viviamo e di ridare alle generazioni future un mondo migliore".