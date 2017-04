Nunzio Galantino litiga con l'Osservatore Romano per Zuccaro

La stampa cattolica è divisa sul caso sollevato dal procuratore di Catania Zuccaro che ha detto che le Ong potrebbero essere in combutta con gli scafisti per lucrare sui migranti (in realtà ha detto “destabilizzare l’economia italiana” e il nesso non é ben chiaro).

In ogni caso, come spesso avviene negli ultimi tempi, le reazioni della stampa cattolica sono state molto diverse quasi a segnare una oggettiva differenza tra il Vaticano e la CEI (Conferenza Episcopale Italiana).

Infatti, l’Osservatore Romano, che è l’organo della Santa Sede e quindi che rispecchia le posizioni papali si dice preoccupato per quanto Zuccaro ha detto ed è propenso a fare chiarezza.

L’organo del Vaticano dice che ci mancava pure questo tipo di sfruttamento come se non bastassero tutti gli altri e cioè la guerra, gli abusi sessuali, la violenza.

Invece, Avvenire, il quotidiano dei vescovi cattolici la pensa diversamente e parla di “teorema sull’acqua” con un non si quanto voluto gioco di parole.

A rafforzare Avvenire è sceso direttamente in campo direttamente monsignor Nunzio Galantino segretario generale della Conferenza che ha di fatto “minacciato” il procuratore di Catania sfidandolo a tirare fuori le prove con un linguaggio insolito per i passi felpati ecclesiastici.

Tanta sollecitudine del loquace Galantino è un poco sospetta e forse può avere a che fare con il fatto che diverse Ong sono legate al mondo cattolico.

Recentemente Galantino, sospettato di avere simpatie filo - grilline, aveva sconfessato proprio Avvenire per una intervista che il quotidiano cattolico aveva fatto a Beppe Grillo che poteva far pensare che dietro ci fosse lui.