NTT DATA Italia, nuova nomina per Nicola Russo

Nicola Russo assume la responsabilità della Service Line Business Intelligence, Business Analytics and Big Data di NTT DATA Italia.



Nicola Russo rientra in NTT DATA Italia dopo un’esperienza di oltre tre anni in Ericsson Italia, dove ha ricoperto l’incarico di Responsabile dei servizi di evoluzione, gestione e manutenzione dell’area Decision Support Systems di Enel Energia. Nella sua precedente esperienza in NTT DATA, dal 2005 al 2014, Nicola aveva ricoperto ruoli di responsabilità su progetti e programmi di grande visibilità ed alto valore, contribuendo altresì alla creazione della nuova value proposition aziendale nell’ambito dell’Enterprise Data Warehouse, Business Intelligence, Big Data and Analytics.



La nomina di Nicola Russo mira a garantire, insieme a tutti i diretti collaboratori, ai colleghi della Solution Services ed alle Industry, un forte senso di continuità sul versante delle competenze distintive della Service Line, unitamente ad una spiccata propensione alla crescita del posizionamento di NTT DATA Italia sul mercato, attraverso la costante evoluzione dell’offering, la spinta all’ulteriore arricchimento degli skill, lo sviluppo strategico delle partnership e la conferma della propensione di NTT DATA a costruire valore insieme ai Clienti.



Secondo l’Osservatorio Big Data Analytics & Business Intelligence della School Management del Politecnico di Milano, il mercato dei Big Data Analytics ha continuato la sua crescita nel 2017, segnando un aumento del 22% e raggiungendo un valore complessivo di 1,1 miliardi di euro. Il 42% della spesa per gli Analytics è dedicata ai software, il 33% ai servizi, il 25% alle infrastrutture abilitanti.