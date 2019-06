Nuove Air Action Vigorsol. Mahmood testimonial per il lancio

Per comunicare il lancio della nuova gamma Air Action Vigorsol, che vede 37 parole stampate sui confetti, e aumentare la brand awareness ingaggiando il target di riferimento, Kettydo+ ha ideato e curato una social activation avvalendosi della collaborazione di un testimonial d’eccezione: Mahmood, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo.

E’ stato così creato, si legge su http://www.spotandweb.it, il primo “Fresh Talent Show” completamente digitale, dove il vero talento è farsi notare.

Nella campagna sono coinvolti oltre ai tre gusti del prodotto, tra cui il nuovo spicy mint, le 37 parole stampate che possono essere fotografate e usate per rappresentare il proprio status sui social. Il confetto diventa così un fresco e gustoso messaggio da condividere e un modo originale e unico per far vedere a tutti il proprio stato d’animo.

Dopo una prima fase di teasing Pr con la partecipazione di dieci influencer, Mahmood, attraverso i suoi canali social, invita gli utenti a partecipare alle sfide settimanali e a due final battle. Gli utenti devono interpretare con foto, stories e video le parole presenti sui confetti, utilizzando nei loro contenuti l’hashtag #BeFreshGetNoticed e il tag @Vigorsol.

Al termine di ciascuna sfida, Mahmood seleziona insieme a Vigorsol i tre contenuti più originali e li condivide sul suo canale Instagram ufficiale.

Per raccontare e veicolare l’iniziativa, Kettydo+ ha sviluppato la campagna di digital marketing, una landing page dedicata e ha realizzato un set di GIF Instagram, che ha aiutato gli utenti a generare contenuti creativi e personalizzati.

“Abbiamo voluto emulare il format dei più noti talent show per poter dar voce al nostro target, desideroso di emergere e realizzarsi. – dice Andrea Guzzetti, Direttore Creativo di Kettydo+ – I nuovi confetti sono stati il driver perfetto per creare empatia e una connessione di valore, capace di entusiasmare oltre ogni soglia di attenzione. Ci siamo immersi nei loro luoghi digitali, percependone il potenziale tecnologico e sfruttandolo per creare una grammatica comune alla nostra audience”.

È stato inoltre lanciato l’hashtag challenge su TikTok, social network in voga tra i giovanissimi e particolarmente indicato per la creazione di contenuti originali e di impatto.

Già a partire dalla fase di lancio, l’iniziativa ha ottenuto ottimi risultati: in soli tre giorni più di 9.800 video creati dagli utenti su TikTok, 2 milioni di views per le GIF Instagram dopo solo una settimana e 3,8 di Engagement Rate sulla campagna media.