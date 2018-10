Nuove cure per animali: la cura dei pet è sempre più hi-tech

Curare gli animali domestici con tecnologie hi-tech sempre più all’avanguardia

Il settore della cura e del benessere degli animali sta raggiungendo standard sempre più elevati, mutuando spesso metodologie dalla medicina convenzionale. Dal laser ad alta energia alle onde d'urto, dalla stampa 3D alla realtà aumentata fino alla tecar-terapia.

Le cure tecnologiche per il benessere degli animali domestici. La stampa 3D, le pet cam, i collari Gps

La stampa 3D per curare gli animali è stata recentemente utilizzata da Michelle Oblak, chirurgo e oncologo veterinario alla University of Guelph's Ontario Veterinary College. La nuova tecnica ha consentito di salvare un bassotto di 9 anni sostituendo la parte del cranio affetto da tumore con uno nuovo, stampato appositamente in 3D. E non è tutto: anche la realtà aumentata - come rivela il portale della American Veterinary Medical Association - consentirà ai veterinari nei prossimi anni di utilizzare software e hardware per tradurre i dati ottenuti con l'imaging digitale in modelli 3D, compresi quelli utili in sistemi di realtà aumentata e virtuale, essenziali per lo sviluppo della chirurgia veterinaria. Senza dimenticare lo sviluppo di pet cam per tenere monitorati gli amici a quattro zampe, o i collari Gps sempre più precisi, passando per i lancia-palline elettronici e le ciotole programmabili 3.0.

Nuove tecnologie per la cura degli animali: la terapia laser ad alta energia

Le nuove tecnologie vengono in soccorso dei veterinari anche per la cura dei danni ai tendini e l'irritazione dei legamenti: oggi grazie ai nuovi trattamenti come la terapia laser ad alta energia, si possono ottenere risultati impensabili fino a pochi anni fa. "Non appena ho applicato la terapia con il dispositivo laser ai primi cavalli, i miglioramenti sono iniziati immediatamente - spiega il veterinario tedesco Ralf Pellmann, uno dei pochi in Germania che già lavora con un dispositivo laser di questo tipo - Abbiamo osservato in varie diagnosi che tendini, legamenti e muscoli dei cavalli che ho trattato sono guariti molto più velocemente rispetto ai tradizionali trattamenti.

Utilizziamo da oltre 2 anni questo tipo di laser (iLux Light Vet), con un'impressionante riduzione del dolore e soprattutto una rapida guarigione dei tessuti già in pochissime settimane".