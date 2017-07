A partire dal primo agosto Rizzoli ha designato quale scout nel Regno Unito Eccles Fisher Associates, che lavorerà per Rizzoli, BUR e Fabbri Editori.

Fondata nel 1983, la Eccles Fisher Associates Ltd è un’agenzia di scouting editoriale che lavora per conto degli editori di 18 paesi nel mondo, e per una società televisiva e cinematografica.