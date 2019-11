Omar Schillaci nuovo vicedirettore Sky Tg24

Omar Schillaci vicedirettore Sky Tg24

Omar Schillaci, dopo gli anni in Condé Nast anche nel ruolo di vicedirettore di Wired Italia, dal 4 novembre torna in Sky ed entra a far parte della squadra di Sky TG24 con il ruolo di vice direttore.

​Nel suo nuovo incarico Schillaci, oltre a collaborare a tutta la produzione editoriale tv e digital della testata diretta da Giuseppe De Bellis, avrà la delega agli Spettacoli & Special Projects (tra cui gli eventi off line aperti al pubblico), forte della sua professionalità e della pluriennale esperienza nel mondo dello showbiz e nell’organizzazione di eventi rivolti al grande pubblico, come il Wired Next Fest di cui è stato curatore.

Dopo la laurea in giurisprudenza, le prime esperienze giornalistiche di Omar Schillaci sono targate Radio Popolare. Nel 2004 gli inizi a Sky Sport, prima come inviato sui campi poi con mansioni di coordinamento, che manterrà anche con la nascita di Sky Sport 24. Nel 2010 la nomina a caporedattore centrale del mensile GQ, casa editrice Condè Nast, e nel 2013 il passaggio a Wired, come caporedattore centrale prima e vicedirettore poi, dove è stato anche curatore del Wired Next Fest, il più grande evento italiano dedicato al mondo dell’innovazione.