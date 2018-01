Elisabetta Ripa, amministratore delegato di Open Fiber, Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Acea, e Guido Garrone responsabile Network Operations Open Fiber, alla presentazione dell'accordo siglato con Acea. Guarda la gallery

Open Fiber, accordo con Acea per Roma: 375 milioni di investimenti per le reti in fibra ottica



Realizzare un’infrastruttura in fibra ottica di ultima generazione destinata a offrire connettività ultraveloce agli abitanti della Capitale nell’arco dei prossimi 5 anni. Acea e Open Fiber hanno siglato oggi un’intesa che definisce termini e condizioni dell’accordo industriale per lo sviluppo di una rete di comunicazione a banda ultra larga nella città di Roma. Alla firma dell’accordo erano presenti Elisabetta Ripa, amministratore delegato di Open Fiber, Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Acea, e Guido Garrone, network operation di Open Fiber. Il progetto prevede la realizzazione di un’infrastruttura in fibra ottica di ultima generazione destinata a offrire connettività ultra veloce agli abitanti della cultura, della sanità, del sociale e dello sviluppo delle imprese e della Pubblica Amministrazione, anche attraverso la realizzazione di nuove applicazioni per le TLC e il telecontrollo delle reti elettriche e idriche.

Open Fiber, accordo con Acea per Roma: 375 milioni di investimenti per le reti in fibra ottica. Le parole di Elisabetta Ripa, amministratore delegato di Open Fiber, e di Guido Garrone responsabile Network Commercial Operations Open Fiber

“A Roma ci sono enormi spazi per lo sviluppo dell'economia digitale - ha commentato l'ad Elisabetta Ripa - e grazie a quest'accordo potremo accelerare il nostro piano di sviluppo su 1.2 milioni di case, su un territorio vasto come dieci città medie italiane: è un grande sforzo". 700mila km di fibra, 25 centrali sul perimetro urbano, 350 milioni investiti in 5 anni da Open Fiber, più altri 25 da Acea. "Presto investiremo sulle altre quattro province della Regione, per dare a tutti la diffusione della banda ultralarga”. Guido Garrone responsabile network operations Open Fiber, ha sottolineato che grazie a questo accordo ci saranno un milione e duecentomila case cablate; il che significa che tutti i cittadini di Roma potranno, nell'ambito del piano, avere una connessione in fibra ottica con velocità di un gigabit al secondo.

Open Fiber, accordo con Acea per Roma: 375 milioni di investimenti per le reti in fibra ottica. Il ruolo di ACEA

L’investimento complessivo sarà di circa 375 milioni di euro e coprirà il piano dei lavori che verrà realizzato nell’arco dei prossimi 5 anni. Di questi, circa 350 milioni di euro saranno sostenuti da Open Fiber, mentre i restanti 25, già previsti nel piano industriale 2018-2022, saranno stanziati da ACEA. Tale attività consentirà alla multiutility romana anche lo sviluppo di 200 milioni di capex (ricompresi nei 3,1 miliardi di euro di investimenti complessivi inseriti nei Piano Industriale) innovazione tecnologica, specificatamente dedicati alla gestione delle reti. Un’intesa che aiuterà Acea a rendere più intelligenti le proprie infrastrutture elettriche. Un risultato raggiunto attraverso l’introduzione delle tecnologie IOT (Internet of Things) di ultima generazione, che permetteranno una gestione ancora più efficiente e un monitoraggio in tempo reale dell’effettivo stato delle reti. Il piano complessivo di Open Fiber, che coinvolgerà circa 1,2 milioni di unità immobiliari, consentirà ai cittadini romani di beneficiare di una velocità di connessione pari a 1 Gigabit al secondo, che rivoluzionerà la capacità digitale non solo delle utenze domestiche ma anche delle aziende e della Pubblica Amministrazione.