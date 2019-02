Open, Mentana smentisce l'addio di Corcione: "E' il direttore e tale resta"

"Non c’è niente di vero. Massimo Corcione è il direttore responsabile e tale resta". Enrico Mentana, direttore del TG La7 e fondatore di Open, smentisce in una conversazione con Affaritaliani.it le indiscrezioni che erano circolate nelle ultime ore che parlavano di un addio di Corcione dalla direzione del quotidiano online. La notizia era stata diffusa dal mensile Prima comunicazione e confermata da Il Post che ha anche parlato di fonti interne alla redazione. Ricostruzioni smentite in maniera secca da Mentana, che ha spiegato come non ci sia "nulla di vero".

Corcione, ex direttore di Sky Sport, ha già lavorato a lungo con Mentana ai tempi del Tg5. Un rapporto solido, quello tra i due, che si è riproposto con la sfida di Open. Una sfida coraggiosa per Mentana che, dopo una vita passata con grande successo in televisione, si è lanciato nel mondo dell'informazione online. Un'avventura totalmente nuova per lui, che aveva ammesso di non conoscere il Seo (l'insieme di attività, tra cui il metodo di scrittura dei contenuti, necessarie all'ottimizzazione di un sito web e dunque al miglioramento del suo posizionamento sui motori di ricerca, ndr).

In questi mesi sono state rivolte anche alcune critiche a Open, ma Mentana si dice "soddisfatto" di quanto fatto finora. "In questo momento in cui parliamo stiamo superando i 4mila utenti e già al terzo mese saremo in parità tra costi e ricavi". D'altronde la redazione, che può contare su oltre 20 elementi, è composta quasi interamente da redattori molto giovani che stanno svolgendo in redazione il praticantato.