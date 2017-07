Pier Donato Vercellone, Presidente Ferpi: al via l'edizione 2017 del premio Oscar di Bilancio.

Oscar di Bilancio 2017: al via la 53a edizione, il valore futuro dell’impresa

L’edizione 2017 del premio Oscar di Bilancio, promosso da FERPI, con Borsa Italiana e Università Bocconi, si presenta con novità importanti nel segno del rinnovamento e di una contaminazione dalle best practice internazionali. Da quest’anno, l’Oscar di Bilancio prevede momenti di confronto e formazione durante tutto l’anno, al di là della Cerimonia di Premiazione, con il coinvolgimento di esperti e accademici. Per l’edizione 2017, le categorie del Premio sono: Grandi Imprese quotate nei vari segmenti di Borsa Italiana; Medie e Piccole Imprese quotate nei vari segmenti di Borsa Italiana; Imprese finanziarie quotate nei vari segmenti di Borsa Italiana; Imprese non quotate con un tetto minimo di fatturato di 100milioni euro; Fondazioni erogatrici e Organizzazioni no profit. La Giuria assegnerà l’Oscar di Bilancio 2017 a una delle organizzazioni vincitrici delle categorie.

Oscar di Bilancio 2017: il valore futuro dell’impresa. Al via la 53a edizione. Le Menzioni Speciali

Sono inoltre istituite le seguenti Menzioni Speciali, curate da Ferpi, alle quali le Imprese e gli Enti possono concorrere: Miglior bilancio Start Up e PMI Innovativa in collaborazione con un’associazione del settore (possono partecipare tutte le Start Up e PMI Innovative); Migliore comunicazione finanziaria 2017 con una giuria speciale composta di esponenti Ferpi, giornalisti, analisti, rappresentante di Borsa Italiana e altri operatori di mercato (possono partecipare solo società quotate); Enti non Commerciali dedicati al Welfare; “Premio speciale” Miglior Report Integrato in collaborazione con NIBR, Network Italiano Business Reporting; si tratta del primo premio europeo ad hoc per il Report Integrato e i criteri di valutazione sono concordati con l’International Integrated Reporting Council (possono partecipare tutte le società – quotate e non quotate senza alcun tetto minimo di fatturato – che presentino il Report Integrato). La Cerimonia di Premiazione si terrà alla Borsa Italiana giovedì 23 novembre 2017 a partire dalle ore 18.00. La partecipazione all’Oscar di Bilancio è gratuita e può avvenire per autocandidatura o su invito, inviando la documentazione a oscardibilancio@ferpi.it entro il 30 settembre 2017 (da quest’anno l’invio della documentazione avverrà nella sola forma digitale). Sono Associazioni e Istituzioni Partner dell’Oscar di Bilancio 2017: AIAF - Associazione Italiana Analisti e Consulenti Finanziari; AIIA - Associazione Italiana Internal Auditors; A.I.Re - Associazione Italiana Società di Revisione; ANDAF - Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari ANIMA per il sociale nei valori d’impresa; ASSIREVI - Associazione Italiana Revisori Contabili ASSOGESTIONI - Associazione Italiana del Risparmio Gestito FONDAZIONE SODALITAS; GBS - Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale; NEDCOMMUNITY - Associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti.

Oscar di Bilancio 2017: il valore futuro dell’impresa. Al via la 53a edizione. La giuria

La Giuria è così composta:

Presidente Gianmario Verona, Rettore Università Bocconi Vice Presidente Pier Donato Vercellone, Presidente Ferpi

Alberto Borgia, Presidente AIAF - Associazione Italiana Analisti e Consulenti Finanziari

Maurizio Bonzi, Presidente AIIA - Associazione Italiana Internal Auditors Santo Borsellino, Vice Presidente Assogestioni

Adriana Spazzoli, Consigliere d’Indirizzo Fondazione Sodalitas

Marina Forquet Famiglietti, Segretario Generale London Stock Exchange Foundation

Alessandro Iozzia, Coordinatore Oscar di Bilancio Lorenzo Macchi, Coordinatore Oscar di Bilancio

Roberto Mannozzi, Presidente ANDAF - Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari

Paolo Ricci, Presidente GBS - Gruppo di studio per il Bilancio Sociale

Paola Schwizer, Presidente Nedcommunity - Comunità italiana dei consiglieri non esecutivi e indipendenti Fausto Vittucci, Presidente A.I.Re - Associazione Italiana Società di Revisione

Oscar di Bilancio, promosso da FERPI, è l’unico concorso in Italia volto a premiare le imprese più virtuose nelle attività di rendicontazione finanziaria e nella cura dei rapporti con tutti gli stakeholder. L’obiettivo è contribuire alla creazione e divulgazione di standard d’eccellenza che consolidino una cultura d’impresa sensibile al valore presente e futuro della buona comunicazione finanziaria e non solo, nell’ambito di imprese piccole, medie e grandi, quotate e non. Il premio, primo nel suo genere, nasce nel 1954.

FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche italiana è l'associazione che rappresenta i professionisti che operano nelle Relazioni Pubbliche e nella Comunicazione nel nostro Paese. L’Associazione, costituita nel 1970, opera per valorizzare la professione dei relatori pubblici e dei comunicatori, per rappresentare i propri iscritti e per garantire nei confronti di committenti ed imprese una tutela assicurata dai principi di etica e di autoregolamentazione dei comportamenti grazie ai Codici adottati. Dal 2014 Ferpi è inserita nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, riservato alle associazioni professionali che rilasciano attestato di qualità dei servizi ai propri iscritti, secondo quanto previsto dalla L.4/2013.