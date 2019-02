Outbrain e DigitalBees annunciano una nuova partnership

DigitalBees e Outbrain, annunciata la partnership che colloca il quality video al centro della comunicazione advertiser

DigitalBees, il primo video-facilitatore italiano, inizia l'anno stringendo un'importante quanto strategica collaborazione con Outbrain, la piattaforma premium di native advertising e leader a livello mondiale.

La società milanese specializzata nel quality video content management, forte di un ebitda positivo per il terzo anno di seguito, si pone costantemente all'avanguardia per offrire soluzioni dinamiche e white label e trova in Outbrain l'alleato perfetto per ampliare il bacino editoriale digitale dove posizionare i propri contenuti video.

Outbrain, azienda americana fondata nel 2006, in grado di distribuire 290 miliardi di raccomandazioni personalizzate (un terzo di queste in Europa) ogni mese a livello globale, si colloca infatti tra i protagonisti del settore content recommendation, grazie a un network che coinvolge oltre 100.000 siti nel mondo, di cui 700 premium publisher. In Italia è presente dal 2012 e vanta una reach dell'80%, nonché una relazione di fiducia con i più importanti editori, quali Il Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano e La Gazzetta dello Sport.

Outbrain e DigitalBees, come funziona la collaborazione

DigitalBees, grazie a una library di oltre 140.000 contenuti aggiornati day-by-day, mette a disposizione un servizio editoriale customizzato di playlist, realizzate ad hoc in base alle esigenze specifiche di content marketing. Da oggi, grazie a questa nuova collaborazione, potrà garantire ai brand una content delivery ancora più ampia, avvalendosi anche del traffico video di Outbrain.

Ma come funziona? I native widget di Outbrain, presenti all'interno dei siti di prestigio che compongono il suo network internazionale, possono ospitare, oltre ai tradizionali text link, in cui l'azienda americana è specializzata, anche contenuti audio-video. Qui entra in gioco DigitalBees che avrà a disposizione questi placement come nuovi canali tramite cui erogare i contenuti video dei brand-clienti che sfruttano la tecnologia proprietaria in capo alla startup italiana.

In un'ottica di scambio, Outbrain potrà sfruttare la capacità di video editing e video management propria di DigitalBees, proponendo a sua volta ai propri clienti il servizio “Special Box di DigitalBees” e andando così a implementare una strategia di native content marketing completa, in un ambiente premium e brand safe, da erogare negli spazi già in gestione al proprio network.

Outbrain e DigitalBees, la partnership per contenuti video di qualità

“Una partnership come questa è lusinghiera e parla di qualità, oltre che di potenziale commerciale. Vale ancora di più per una startup come DigitalBees che ha trovato in una realtà internazionale e consolidata come Outbrain una convergenza progettuale esaltante. Dimostra che possiamo offrire un prodotto performante e solido, ma mai statico” - afferma Barbara Bontempi, CEO di DigitalBees.





“Siamo molto soddisfatti di questa nuova partnership con DigitalBees, il primo video-facilitatore italiano – dichiara Carmelo Noto, Country Manager di Outbrain Italia. – DigitalBees ha compreso perfettamente il valore della nostra tecnologia che permette di offrire i contenuti più rilevanti ad un bacino di utenti altamente qualificati. Grazie a questa partnership i brandclienti della società milanese potranno continuare a disporre di un contesto editoriale di prim’ordine, attraverso il quale poter raggiungere l’audience desiderata con contenuti video di valore, veicolati in maniera assolutamente trasparente ed efficacemantenendo sempre la massima brand safety”.

La partnership tra DigitalBees e Outbrain rappresenta dunque un match perfetto in grado di elevare le strategie di branded content e massimizzare i prodotti tecnologici native, aprendo così un nuovo e innovativo scenario nell'utilizzo dei contenuti video di qualità, promuovendo al tempo stesso la migliore user experience possibile.