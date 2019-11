Pagamenti digitali su Facebook. Zuckerberg lancia 'Pay' in attesa di libbra

MediaTech

Pagamenti digitali su Facebook, Zuckerberg lancia "Pay" Facebook entra ufficialmente nel mondo dei pagamenti digitali. La societa' annuncia ‘Pay’, destinato agli utenti che usano l'ecosistema di app della societa' guidata da Mark Zuckerberg, cioe' Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp, e che "offrira' alle persone un'esperienza di pagamento comoda, sicura e coerente" tra tutte le applicazioni. Facebook Pay debuttera' questa settimana negli Stati Uniti, per poi diffondersi in altri Paesi, potra' essere utilizzato per fare acquisti, effettuare donazioni o trasferire denaro. Facebook, nel 2019 cancellati già 5,4 miliardi di account falsi Intanto il colosso americano prosegue la sua battaglia contro i profili fasulli creati proprio nel social più conosciuto del mondo. Solo ieri Facebook ha dichiarato di aver cancellato quest'anno già 5,4 miliardi di account falsi, molti nel momento in cui sono stati creati presso il principale social network. Nello stesso periodo dell'anno scorso erano stati 2,1 miliardi. "Abbiamo migliorato la nostra capacità di rilevare e bloccare i tentativi di creare account falsi e abusivi", afferma il social network nella sua ultima relazione sulla trasparenza. "Possiamo stimare che ogni giorno preveniamo milioni di tentativi di creare account falsi utilizzando questi sistemi di rilevamento". Dopo diversi scandali sulla gestione dei dati personali, Facebook sta intensificando gli sforzi per ripristinare la fiducia, soprattutto con l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali americane del 2020.