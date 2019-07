Palinsesti 2109-2020: La7 riparte con la squadra vincente e sfiziose novità

In questi anni La7 ha saputo ritagliarsi un posto di primo piano nel panorama televisivo italiano, puntando soprattutto sull'informazione e sull'approfondimento giornalistico finendo spesso per rappresentare in quell'ambìto, assieme a Rete4, l'unica alternativa alla Rai (talvolta sostituendosi a essa, come nel periodo estivo).

In crescita negli ascolti, il canale amministrato da Urbano Cairo ha quindi optato per rinnovare in toto la sua squadra vincente affiancandovi qualche novità in un'ottica di diversificazione dell'offerta.

Tornerà quindi Enrico Mentana con il suo TgLa7 e con le puntate speciali di Bersaglio Mobile, oltre alle maratone elettorali in un Paese come il nostro che è perennemente chiamato alle Urne. Richiamate alle armi, nel daytime, Tiziana Panella con il suo Tagadà e Myrta Merlino con L'Aria che Tira e L'Aria che Tira Oggi, con l'aggiunta di vari speciali in prima serata.

Riconfermata, naturalmente, Lilli Gruber con il suo Otto e Mezzo, talk di punta di La7 nonché quasi sempre terzo programma più visto in access prime time dopo I Soliti Ignoti su Rai1 e Striscia La Notizia su Canale 5, così come Giovanni Floris alle redini di DiMartedì nel prime time della giornata omonima.

Sempre in prime time, il mercoledì sarà di scena Andrea Purgatori con i suoi approfondimenti di Atlantide - Storie di Uomini e di Mondi, il giovedì tornerà Corrado Formigli con PiazzaPulita, mentre il venerdì sarà regno di Diego Bianchi alias Zoro con Propaganda Live, campione sui social network.

La mattina sarà nuovamente appannaggio di Alessandra Sardoni e Gaia Tortora con Omnibus e di Andrea Pancani con Coffee Break, mentre la domenica sera la farà da padrone Massimo Giletti con Non è L'Arena. Gradito ritorno anche quello della serie Tv Grey's Anatomy, che vedrà dipanarsi su La7 le stagioni 15 e 16.

Per quanto riguarda le novità, il mercoledì - alternandosi con Purgatori e Atlantide - approderà a La7 Licia Colò con un nuovo programma del tutto nelle sue corde, ovvero Eden, un Pianeta da Salvare; Urbano Cairo ha poi deciso di puntare anche sulla serie di culto Chernobyl, che La7 trasmetterà in prima visione televisiva in chiaro, e sul docufilm Our Godfather, prestigiosa produzione internazionale che racconta la storia di Tommaso Buscetta, impreziosita da testimonianze dirette della sua famiglia. L'evento sarà condotto da Enrico Mentana. Per concludere, durante la settimana e il sabato in prima serata, la programmazione del canale sarà caratterizzata da serie Tv e molti film, spesso in tono con l'attualità o con i temi più caldi del panorama politico e sociale.