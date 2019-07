Palm phone, arriva anche in Italia il cellulare ultratascabile. VIDEO

Sta per uscire anche in Italia il mini smartphone Palm che ha dimensioni ultratascabili con un display di appena 3,3 pollici di diagonale e una scocca impermeabile con certificazione ip68 e vetro Gorilla Glass. Questo minuscolo smartphone è dotato di una scheda tecnica piuttosto completa e si troverà a un prezzo che si aggira intorno ai 350 euro.

Come scrive Dagospia, in questo periodo tech caratterizzato da diversi progetti nostalgia, come ad esempio per le console storiche, ritorna dunque ufficialmente anche sulla nostra penisola il brand americano che all’alba della rivoluzione dei telefoni smart lottava contro Apple con le prime proposte smart e touchscreen, e che dalle mani di Hp è passato al conglomerato cinese Tcl (lo stesso dietro anche ad Alcatel).

Con dimensioni pari a 50.6 x 96.6 x 7.4 millimetri per un peso di appena 62,5 grammi, offre uno tra i più piccoli schermi touch del panorama Android (ce ne sono di più piccoli, come l’altro cinese Melrose S9 da 2,5 pollici) comunque a risoluzione hd con densità di 445 pixel per pollice quadrato.

Mosso dal processore Snapdragon 435 dedicato ai dispositivi di dimensioni contenute, può contare anche su un buon quantitativo di 3 gb di ram e 32 gb di memoria interna ed è alimentato da una batteria da 800 mAh con ricarica veloce pari al 50% in mezzora e del 100% in appena 68 minuti. Il sistema operativo usato a bordo è Android 8.1 Oreo.

La fotocamera posteriore è da 12 megapixel con flash mentre quella frontale è da 8 megapixel con riconoscimento del volto per lo sblocco del dispositivo. Quanto costa? In Italia si potrà trovare da subito a 349 euro con cambio 1:1 rispetto a debutto negli Usa con l’operatore Verizon a 349,99 dollari (313 euro) – nella versione che però dipendeva dallo smartphone connesso.