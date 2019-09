Paolo Romano nominato direttore commerciale di Sky Media

Novità in Sky Italia. Dal primo ottobre entra Paolo Romano come direttore commerciale di Sky Media, con la responsabilità di coordinare le reti di vendita pay e free, lavorando a stretto contatto con Giovanni Ciarlariello, chief media, digital & data officer.

Dal 2014, in Viacom Italia, a capo della concessionaria interna Viacom Pubblicità & Brand Solutions Romano ha alle spalle diverse esperienze nel settore tv italiano, dove ha lavorato in aziende e concessionarie come Mondadori Pubblicità, Cairo Communication, PRS, Condè Nast, Filmmaster Television e Publikompass.