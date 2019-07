Ascolti tv: non si scaldano David Parenzo e Luca Telese con "In onda" su La7

Ascolti tv: non decollano David Parenzo e Luca Telese con "In onda" su La7

Non si scalda "In Onda", il talk estivo de La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese, in onda – al posto di Otto e Mezzo – dal lunedì al sabato alle 20.30 e con un doppio appuntamento in prima serata; ogni martedì e giovedì, infatti, il programma si allungherà fino alle 23.30.

Ascolti tv: Stasera Italia Estate supera In Onda

Ecco gli ascolti di ieri sera. Su La7 In Onda ha interessato 748.000 spettatori (4.8%). Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.333.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai3 La Mia Passione piace a 588.000 spettatori (3.8%). Su Italia 1 CSI sigla il 4.2% con 642.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Estate della coppia Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili ha raccolto 783.000 telespettatori con il 5.2% nella prima parte e 986.000 (6.3%) nella seconda. Su Tv8 4 Ristoranti segna 339.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 215.000 spettatori e l’1.4%