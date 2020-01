Peter Gomez ci prende gusto con la Tv. Sul Novearriva Sono le venti

Peter Gomez ci sta prendendo gusto con la tv. Il direttore del fattoquotidiano.it sta trovando la sua strada da protagonista del piccolo su Nove di Discovery, prima con La Confessione come spiega ItaliaOggi e, dal 20 gennaio, con la nuova striscia quotidiana di approfondimento di 30 minuti, alle ore 20 dal lunedì al venerdì, in diretta concorrenza con Tg1, Tg5 e La7.

Non perde tempo, come riporta ItaliaOggi, ha sparare a zero su altri volti noti dell'informazione. Il conduttore di Sono le venti infatti dice: "Corrado Formigli è un amico, e Piazza Pulita è una trasmissione straordinaria. Ma mi dà estremo fastidio l'atteggiamento con due pesi e due misure in base all'appartenenza politica dell'ospite. Lo dico apertamente: Lilli Gruber a Otto e mezzo, e Lucia Annunziata su Rai Tre, ad esempio, intervistano Matteo Salvini in modalità aggressione. Non che Salvini non se lo meriti. Però se attacchi alla giugulare il tuo interlocutore, lo devi fare sempre. Bisogna usare lo stesso metro di giudizio con tutti. E invece, se dalla Gruber arrivano esponenti del partito in cui la Gruber stessa è stata eletta al Parlamento europeo qualche anno fa, l'intervista non è più una intervista. Questo mi dà estremamente fastidio, ed è un comportamento piuttosto diffuso nell'informazione italiana. Noi proverem a trattare tutti allo stesso modo: i politici non sono i nostri editori, non li insulteremo ma non li lasceremo neppure raccontare sempre le solite balle. E, soprattutto, saremo memoria storica del paese sia per i politici, sia in generale per la classe dirigente, ricordando cosa avevano detto o cosa avevano fatto in tempi precedenti. Proveremo anche a smascherare le bufale che girano certo nel web, ma in quantità industriale pure su giornali e tv".

Come precisa ItaliaOggi Sono le venti è realizzato da Loft produzioni (società della Seif, casa editrice del Fatto Quotidiano) e sta accompagnando Nove di Discovery verso un'identità nuova, un canale più completo e impegnato sul fronte informativo.

"La striscia di Peter Gomez è una nuova sfida, per raccontare la realtà con modi, stili e linguaggi diversi dalla tv classica". Sono le venti non sarà un tg, ma avrà una gerarchia delle notizie del giorno, ospiti in studio, una forte componente visiva e grafica, con Gomez in piedi nello studio coadiuvato da una redazione molto giovane.