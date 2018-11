Philip Kotler a Milano: i benefici della Corporate Social Responsibility

Dall’Italian Marketing Foundation un’esclusiva kermesse in ottica open all’insegna del marketing strategico

Fervono i preparativi per la IV edizione del Philip Kotler Marketing Forum (PKMF), l’esclusivo evento di alta formazione sull’innovazione per il marketing strategico imperniato sulla figura di Philip Kotler, guru e padre fondatore del marketing nella sua accezione più moderna. In attesa dell’evento, che si terrà a Bologna in F.I.C.O Eataly World il 30 novembre e il 1° dicembre 2018, l’Italian Marketing Foundation (IMF) Owner del PKMF18 organizza Aspettando il PKMF 2018: un ciclo di incontri esclusivi finalizzati ad introdurre il prossimo atteso intervento del Prof. Kotler in Italia.

Inaugura questa preziosa kermesse, venerdì 16 novembre alle ore 17.30 a Milano nell’avveniristica cornice della Microsoft House, l’incontro Aspettando il PKMF 2018: i benefici della Corporate Social Responsibility nella creazione di valore sostenibile.

La serata è dedicata alla presentazione dell’autobiografia del Prof. Kotler Marketing: il viaggio di una vita edita per l’Italia da Ekis Edizioni, tradotta e curata da Sabina Addamiano. Nello specifico, l’incontro verte sul tema della Corporate Social Responsibility (CSR) argomento a cui il Prof. Kotler dedica un intero capitolo della sua autobiografia.

Ad intervenire sul tema della CSR, matrice di valore sostenibile per l’impresa, oltre al Prof. Kotler anche importanti realtà e brand che individuano nella responsabilità sociale l’anima e lo scopo della propria esistenza. Tra gli interventi della serata: Marco Raspati, Ceo di Nexo Corporation Main Partner del PKMF e Presidente dell’Italian Marketing Foundation; Sabina Addamiano, moderatrice del Professor Kotler durante il PKMF; Andrea Grassi, Co-fondatore di Be srl ed Ekis Edizioni srl; Barbara Cominelli, Direttore Marketing & Operations Microsoft Italia; Kelly Russell, Direttore Generale Fondazione Riccardo Catella; Prof. Philip Kotler in collegamento da Sarasota (Florida); Giuseppe Stigliano, moderatore del panel di approfondimento sul Retail 4.0.

Aspettando il PKMF 2018 prosegue a ridosso dell’evento, nella giornata di giovedì 29 novembre, con due importanti appuntamenti.

Il pomeriggio alle ore 16.00 nella sede della Fondazione F.I.C.O. a Bologna si terrà la tavola rotonda Aspettando il PKMF 2018: Precision marketing e territorio: quali possibilità?. L’incontro è dedicato al valore strategico del marketing di precisione come risorsa per moltiplicare le opportunità di sviluppo territoriale.

La sera alle ore 19.00 alla Scuderia Future Food Urban CooLab avrà luogo infine il talk show condotto da Canale Europa Aspettando il PKMF2018: passato e futuro del Philip Kotler Marketing Forum. Protagonisti e amici del PKMF racconteranno la loro esperienza, tracciando l’orizzonte futuro del più grande evento italiano dedicato all’innovazione per il marketing strategico. In via del tutto esclusiva partecipa alla serata anche Martin Lindstrom, padre del Neuromarketing e acclamato brand futurist, ospite di spicco insieme al Prof. Kotler della prossima edizione del PKMF.

Aspettando il PKMF 2018 si configura come una triade imperdibile di iniziative che l’Italian Marketing Foundation organizza e apre gratuitamente a tutti gli interessati, in linea con il proprio obiettivo primario: connettere alle teorie del Prof. Kotler le eccellenze del marketing strategico italiano, per generare innovazione e cultura.

GLI APPUNTAMENTI DI ASPETTANDO IL PKMF 2018

Venerdì 16 novembre 2018 ore 17.30

Microsoft House, Viale Pasubio 21, Milano

Aspettando il PKMF 2018: i benefici della Corporate Social Responsibility nella creazione di valore sostenibile.

Giovedì 29 novembre 2018 ore 16.00

Fondazione F.I.C.O Via Paolo Canali 8, Bologna

Aspettando il PKMF 2018: Precision marketing e territorio: quali possibilità?

Giovedì 29 novembre 2018 ore 19.00

Scuderia Future Food Urban CooLab, Piazza Giuseppe Verdi 2, Bologna

Talk show Aspettando il PKMF 2018: passato e futuro del Philip Kotler Marketing Forum

Seguirà light dinner

Tutte le info e gli aggiornamenti su Aspettando il PKMF 2018 al sito: www.aspettando.pkmf-italy.com