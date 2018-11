Philip Kotler sbarca a Roma e sceglie Hdrà

Come rendere strategicamente efficaci per le aziende private le iniziative di Corporate Social Responsibility. È questo il tema sul quale, lunedì 3 dicembre alle 15 a Roma - Piazza San Lorenzo in Lucina 4, si confronteranno Philip Kotler, “guru” incontrastato le cui teorie ispirano l’evoluzione del business da oltre vent’anni, e una serie di importanti realtà imprenditoriali che operano in Italia, tra cui Terna, Leonardo, Sorgenia e Oracle. Kotler ha scelto di svolgere questo incontro a palazzo Fiano, sede romana di Hdrà, gruppo italiano di comunicazione integrata guidato da Mauro Luchetti e Marco Forlani, che fa del Csr un vero punto di forza.

Secondo Kotler l’adozione di modelli di marketing improntati allo sviluppo di una proficua relazione tra le aziende e la società in cui operano è in grado di influire positivamente sulle scelte di sostenibilità ambientale e di governance più inclusive e partecipative. Ma tutto questo può attivare anche un circuito positivo in grado di far crescere le aziende. Hdrà ne è la dimostrazione: “Negli ultimi tre anni – spiega il presidente del Gruppo, Mauro Luchetti - i progetti di Csr hanno rappresentato una parte consistente della crescita complessiva della nostra agenzia. Ciò significa che la nostra scelta di essere un leader del progetto di comunicazione Csr ci sta premiando. Una strategia che in qualche modo rende tutti vincenti: i clienti per cui lavoriamo, la nostra agenzia e la comunità a cui tutti apparteniamo”.

L’evento, che si inserisce nel ciclo di incontri “Hdrà Talk”, sarà preceduto da un’analisi di scenario di Silvia Castagna (Doxa) e vedrà, oltre a quello di Philip Kotler, gli interventi di Fulvio Rossi (responsabile sostenibilità di Terna), Manuel Liotta (responsabile sostenibilità e Esg di Leonardo), Simone Lonostro (Market and IC Director di Sorgenia), Fabio Spoletini (Country Manager di Oracle) e Chicco Testa (Presidente Assoambiente).