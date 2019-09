Piemme, Bonanno verso il ruolo di Amministratore Delegato

Walter Bonanno è vicino a ricoprire il ruolo di amministratore delegato in Piemme, la concessionaria interna di Caltagirone Editore. Come scrive Engage, assumerà l’incarico dal mese di ottobre sostituendo Franco Cisco, che era divenuto amministratore delegato di Piemme nel 2012. La notizia, lanciata al mattino da ItaliaOggi, non è stata commentata né da Citynews né da Piemme ma ha comunque trovato fondamento a seguito delle verifiche eseguite da Engage, a cui non sono pervenute smentite dalle fonti interpellate.

Walter Bonanno vanta un’esperienza più che ventennale nell’ambito dei media e della pubblicità. Ha lavorato nel Dipartimento Progetti Speciali in Publitalia ’80, è stato head of sales advertising in Wind per Libero.it, direttore commerciale in Publikompass e in Populis e country manager Italia in DoveConviene. Caltagirone Editore ha registrato nel primo semestre ricavi pari 66,9 milioni di euro, in flessione del 5%, e una raccolta pubblicitaria di 33,7 milioni di euro (-2,5%) rispetto al corrispondente periodo del 2018.

Il passaggio di Bonanno nel gruppo che pubblica, tra gli altri, il Messaggero, il Mattino di Napoli, il Gazzettino nel Triveneto e la free pressLeggo, sembrerebbe essere per l’editore un investimento strategico per rafforzare il suo business online. Basti pensare che Citynews, di cui Bonanno è stato per circa tre anni Direttore Generale, ha raggiunto la prima posizione nella classifica comScore delle prime 30 testate italiane di informazione, con oltre 30 milioni di visitatori unici totali a maggio 2019. Inoltre, il network nativo digitale di cui è Ceo Luca Lani nel 2018 ha conseguito un fatturato di circa 12 milioni di euro (+37% rispetto all’anno precedente), prevedendo di chiudere l’anno con una crescita del 30%.