Pierre Leclercq nominato direttore Stile Citroën. prenderà a breve il posto di Alexandre Malval a partire dal 1° novembre 2018.

Linda Jackson, CEO Citroën, ha spiegato: “Ringrazio Alexandre Malval per il suo contributo al rinnovamento dello Stile Citroën e per la sua professionalità. Gli auguro tutto il meglio per la prosecuzione della sua carriera. Con la nomina di Pierre Leclercq alla direzione dello Stile Citroën, sono sicura che continueremo a proporre modelli dal design sempre più forte , capaci di integrare il comfort, elemento tanto caro a Citroën.”

Pierre Leclercq, 46 anni, nato in Belgio, ha studiato all’Art Center College of Design di Pasadena, in California, e ha conseguito una laurea in design dei mezzi di trasporto nel 1998. Dopo un periodo presso lo studio Ghia di Ford in Italia, nel 2000 entra a far parte del gruppo BMW in California e a Monaco.

Qui passa dal design degli esterni, lavorando su diversi progetti per i marchi BMW, Rolls Royce e Mini, fino ad ottenere nel 2011 la responsabilità del design di BMW M, la linea ad alte prestazioni di BMW. Nel 2013 è nominato direttore del design del costruttore cinese Great Wall Motors; nel 2017 assume la direzione dello stile di Kia Motors, in Corea del Sud.