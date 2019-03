Pirelli, il secondo marchio italiano al mondo per reputazione

Pirelli, una grande reputazione nel mondo

E' la Ferrero ad aggiudicarsi anche quest'anno il podio di prima azienda italiana per reputazione al mondo seguita da Pirelli, Giorgio Armani, Barilla e Lavazza. A livello globale invece i tre marchi più apprezzati al mondo sono nell'ordine Rolex, Lego e Walt Disney. È quanto emerge dalla Global RepTrak 100 del 2019, la classifica annuale delle aziende più reputate al mondo, stilata dal Reputation Institute. Nel settore dell'agroalimentare 3 dei primi 4 posti sono occupati da aziende italiane e più in generale si registra un miglioramento complessivo delle aziende del Made in Italy con Pirelli e Armani che occupano, rispettivamente, 23esima e 24esima posizione, Barilla al 31esimo posto e Lavazza 38ima che guadagna oltre ben 11 posizioni. Questa aziende sono le uniche italiane presenti nell'elenco delle prime 100 al mondo

Più in generale nella top ten mondiale appaiono anche nell'ordine Adidas, Microsoft, Sony, Canon, Michelin, Netflix (che entra per la prima volta in classifica) e Bosch. Tra gli spostamenti più sensibili rispetto allo scorso anno, Google che precipita dalla terza alla quattordicesima posizione. La classifica Reptrak è basata su oltre 230.000 valutazioni raccolte a gennaio 2019 sulla reputazione di circa 10mila aziende misurata in 15 mercati che include valutazioni comparative, tendenze per target, approfondimenti sui trend di mercato.