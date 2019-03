Andrea Pirlo, da regista a attore nel nuovo spot della Heineken

Non c'è modo migliore per gustarsi la Champions League che avere una birra Heineken tra le mani ed essere in compagnia delle persone giuste con cui tifare la propria squadra del cuore.

Nel nuovo ironico spot del noto brand olandese la competizione calcistica diventa un momento imperdibile per ritrovare il piacere di stare insieme e divertirsi sorseggiando una buona birra, ma non mancano certo le interruzioni nei momenti clou.

Protagonista della nuova campagna promozionale è il top player Andrea Pirlo che, da regista calcistico e uno dei calciatori italiani più premiati e tra i migliori centrocampisti di sempre, vincitore di due Champions League (nel 2002/3 e nel 2006/7), una FIFA World Cup (2006) e sei titoli di Serie A, diventa così testimonial d'eccezione dello spot ideato da Publicis Italia.



Ogni singola partita della Uefa Champions League diventa così uno spettacolo a sè da vivere col sorriso e, anche se alcune volte ci possono essere interruzioni durante la visione del match (da una telefonata della mamma, dall’arrivo dell’amico ritardatario, dal fattorino che consegna la pizza) perchè non gustarsi una buona birra?

Lo spot stato pianificato da Red Star, la unit creata ad hoc da Denstu Aegis Network per il colosso internazionale della birra, da aprile in televisione e sulle piattaforme digitali in vari formati.