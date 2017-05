Poligrafici Editoriale, Debora Peroni direttore marketing

Novità in Poligrafici Editoriale. Debora Peroni, già presente nel Gruppo Monrif come direttore marketing di Monrif.net, assume da oggi anche il ruolo di direttore marketing della società. Nata a Pavia, con una laurea in ingegneria informatica, nella sua carriera la lavorato come team leader presso Italtel e Banco Ambrosiano Veneta. Peroni ha inoltre ricoperto il ruolo di program manager web in Athena 2000 (Gruppo Fininvest), Matrix e Seat Pagine Gialle, dove ha rivestito la carica di responsabile product development web & mobile.