Politica e TV/ Chez Formigli....Piazza pulita degli opinionisti pro-Salvini

Talvolta, non concordo con Mario Giordano. Ma, nella serata di giovedi', è stata fatta, negli studi della "7"....Piazza pulita delle sue opinioni e gli è stato impedito di motivarle. E in studio sono rimasti quattro commentatori, tutti attestati, rigorosamente, sulla linea anti-Salvini.

Dove sono finiti i difensori del pluralismo e del contraddittorio ? Perchè non sono intervenuti l'editore, Urbano Cairo, e il direttore, Chicco Mentana che, novello Carnelutti, ha difeso il padre e la madre di Renzi, rinchiusi agli arresti domiciliari per peculato ? Un cronista, occhialuto e sussiegoso di "Huffington Post", tale de Angelis, ha dato dello xenofobo all'ex direttore de "Il Giornale" che, non difeso dal conduttore, a sua volta schierato contro l'"infame esecutivo", ha salutato gli anti-salviniani.

E, in un dibattito a senso unico, plaudente alla tesi dei magistrati, progressisti, del tribunale dei ministri di Catania- che avrebbero voluto processare il ministro dell'Interno, per la vicenda della nave "U.Diciotti"- l'occhialuto ha dato del "vile" al ministro (assente). Lui, invece, si à dimostrato molto coraggioso, preferendo i dibattiti privi di confronto, gli applausi del magistrato de'sinistra, in pensione, Spataro, e del conduttore, fazioso. Insomma, le...Piazze (ri)pulite dai dissenzienti. Si tratta di episodi di intolleranza, che dovrebbero preoccupare i media e l'opinione pubblica non meno della vicenda, che ha visto protagonista, da bocciare, un maestro elementare di Foligno, non Salvini, deridere, in classe, un alunno con la pelle nera...