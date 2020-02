Poltrone, Manuti nuovo managing director di Carat

Dentsu Aegis Network Italia ridefinisce la prima linea di Carat dopo l’uscita del ceo Marco Caradonna. Dal 1 febbraio Piergiorgio Manuti ha assunto la guida di Carat Italia con il ruolo di Managing Director. Manuti vanta una carriera lunga all’interno del mondo media e di Dentsu Aegis Network in particolare: nel 2003 inizia il suo percorso professionale proprio in Carat Italia ricoprendo diversi incarichi all’interno del gruppo.



Dopo un’esperienza lavorativa fatta al di fuori del perimetro di Dentsu Aegis, Manuti rientra nel gruppo nel 2012 come Strategic Director, occupandosi di alcuni key client a Milano e a Roma. Tra gli ultimi incarichi ha ricoperto il ruolo di Business Director Southern Europe di Procter&Gamble. Nel 2019 viene nominato Chief Strategy Officer ed entra nel Board di Dentsu Aegis Network, affiancando il Ceo Paolo Stucchi nella gestione di importanti decisioni aziendali.