Premio Lupiae 2017 ad Angelo Maria Perrino e Mauro Giliberti

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino e il candidato sindaco di Lecce Mauro Giliberti (ex inviato di Porta a Porta che ha lasciato in vista delle elezioni, dopo una collaborazione con la trasmissione di Bruno Vespa iniziata nel 2011) sono tra le "Eccellenze Salentine" che verranno premiate sabato 25 febbraio a Lecce nel corso della 5^ edizione del "Premio Lupiae 2017" for The Best Salento's professionals.







Dopo l’enorme successo riscontrato negli scorsi anni, ritorna nella Sala Polifunzionale “Open Space” di Palazzo Carafa, presso la Piazza Sant’Oronzo a Lecce, la 5^ edizione del “Premio Lupiae 2017” for The Best Salento’s professionals. Sabato 25 Febbraio, alle ore 18.30, l’Accademia della Nike, associazione artistico-culturale, guidata dall’esperta Prof.ssa Flavia Abati Presidente dell’associazione, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Ambientali del Comune di Lecce e con “The Best Salento’s” Art-Creative Director Franco Petrachi, ottenendo il patrocinio della Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Lecce, presenta la collettiva d’arte di pittura, scultura, fotografia, grafica e poesia, giunta. Nel corso della serata saranno premiati validi artisti, selezionati dal Critico e Storico dell’Arte Prof. Vincenzo Abati.

Saranno premiati inoltre le “Eccellenze Salentine” che si sono distinte nelle proprie professionalità: Mauro Giliberti, Francesco Moriero, Nandu Popu, Cristian Carpentieri, Angelo Maria Perrino, Ruggero Vantaggiato, Tommy Miglietta e Antonio Parrotto. Premio speciale al gruppo “Il peccato di Eva” Daniela Cataldi e Raffaella Roccasecca. Interverranno l’Assessore alle Politiche Ambientali di Lecce Dr. Andrea Guido, il Consigliere Comunale di Lecce Dr. Pierpaolo Signore. Coordinerà lo scrittore Dr. Ferdinando Scavran, vincitore del Premio Letterario Nazionale “Casinò di Sanremo 2016” che presenterà nella stessa sede lunedì 27 febbraio il nuovo romanzo “Il mare sopra il cielo” tratto da una storia vera.

GLI ARTISTI PREMIATI SONO: Sabrina Agrimi - Lecce Mimmo Camassa - Tricase (Le) Mimina Colona - Casarano (Le) Anna Frappampina - Lecce Saverio Guida - Lecce Oronzo Maruccio - Cavallino (Le) Raffaele Mazza - Lamezia Terme (Cz) Carla Quarta – Lecce Stella Scozzi – Torchiarolo (Br) Fabio Starace - Lecce Francesca Stefanelli - La Spezia

Altri Eventi del Premio Lupiae dei giorni successivi: • Domenica 26 Febbraio, ore 18.30 PREMIO NAZIONALE DI POESIA LUPIAE 2017 I poeti premiati sono: Enzo Bacca - Larino (Cb) Mimina Colona - Casarano (Le) Antonio Cotardo - Caprarica di Lecce (Le) Franco Maci - Campi Salentina (Le) Lilli Pati - Carmiano (Le) Pina Petracca - Surano (Le) Claudia Piccinno - Castel Maggiore (Bo) Alessandra Vannicola - Squinzano (Le) • Domenica 27 Febbraio, ore 18.30, prima presentazione in Puglia del romanzo di Ferdinando Scavran “Il mare sopra il cielo” Ed. De Ferrari di Genova. Romanzo che ha vinto il Primo Premio Nazionale "Casinò di Sanremo" tratto da una storia vera, d’amore e di guerra. Dialogheranno con l'autore l'avv. Simona Manca e il Dr. Pierpaolo Signore. Reading a cura di Cinzia Greco e Gabriele Bernardi.