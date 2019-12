Prepensionamenti giornalisti, 7 mln di euro in manovra per il 2020

Arrivano le risorse per l'incentivo all'esodo per i giornalisti professionisti iscritti all'Inpgi. Vengono stanziati 7 milioni di euro nel 2020 e 3 milioni l'anno dal 2021 al 2027. E' quanto si legge in un emendamento dei relatori alla manovra depositato in commissione Bilancio al Senato. Nella norma si precisa che il finanziamento viene revocato se un lavoratore che ha optato per il prepensionamento collabora con lo stesso datore di lavoro o con un'altra testata del medesimo gruppo editoriale. Dal 2020 al 2023 vengono stanziate risorse anche per il prepensionamento dei poligrafici con almeno 35 anni di contributi.

I trattamenti di vecchiaia anticipata, si legge nel testo, sono destinati ai giornalisti dipendenti di aziende "che abbiano presentato al ministero del Lavoro, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel

rapporto minimo di una assunzione a tempo indeterminato ogni due PREPENSIONAMENTI, di giovani di eta' non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione del programma di rilancio, rincoversione digitale e sviluppo aziendale" o giornalisti che abbiano con la stessa azienda un rapporto di lavoro autonomo o in forma di collaborazione.