Presentata la tecnologia Quantum Dot dei QLED TV di Samsung: qualità mai vista

Un momento della presentazione della tecnologia Quantum Dot: il tv sulla destra mostra colori realistici anche in condizioni di luce estreme, quello sulla sinistra pur di ottima qualità illumina troppo determinate zone dell'immagine, "bruciandone" una parte, come si usa dire in gergo fotografico.

Ecco il Quantum Dot dei QLED TV di Samsung: qualità mai vista

I nuovi QLED TV di Samsung portano la tecnologia Quantum Dot a un livello superiore, migliorando la purezza della luce, la stabilità dell’immagine e l’ampiezza dello spettro colore. Con il nuovo Quantum Dot a nucleo metallico, Samsung ha puntato su una tecnologia che garantisce una qualità d’immagine senza precedenti, e che sfrutta la luce per ottimizzare i quattro elementi che determinano la qualità dell’immagine: il colore, il contrasto, l’HDR (High Dynamic Range) e l’angolo di visione.

1. Q-Color

Il colore deve essere fedele a quello che vediamo nella realtà. I colori dipendono dalla qualità della luce, e se questa non è “bianca”, “pura” e “neutra” può alterare i colori. Una luce neutra, invece, riproduce colori fedeli alla realtà. Il Quantum Dot garantisce che i colori espressi dal pannello dei QLED TV riproducano il 100% del volume colore e siano allineati e fedeli a quelli degli standard cinematografici (spazio colore denominato DCI-P3, tipico degli standard cinematografici).

2. Q-Contrast

Anche il contrasto è condizionato dalla luce. Il contrasto è la differenza tra il nero e il bianco, tra l’assenza di luce, e la luce nel suo massimo splendore. Esso rappresenta le sfumature di grigio che enfatizzano al massimo le immagini. Quando si riesce a modulare e governare al meglio la luce, si ottengono più sfumature, e quindi migliori dettagli e contrasti. Il Quantum Dot di Samsung, lavorando molto sulla luce, può vantare un contrasto doppio rispetto a qualsiasi altro TV in commercio.

3. Q-HDR

Questa caratteristica è relativa alla quantità di luce. L’HDR (High Dynamic Range) sfrutta l’alta luminosità del pannello per ottenere e vedere particolari e dettagli sia nelle zone scure, sia in quelle chiare contenute nell’immagine e che un pannello tradizionale non può mostrare. Il pannello Quantum Dot di Samsung, per le serie Q7 e Q8, può vantare 1500 nit (candele a metro quadrato) che permettono di mostrare molti più particolari dell’immagine, apparentemente nascosti, e sfruttare al massimo la tecnologia HDR. Questa si esprime al meglio in base alla quantità di luce che è in grado di emettere il pannello, mostrando così particolari e immagini più dettagliate.

4. Q-Viewing Angle

I TV normalmente garantiscono una visione anche a 178°, ma solitamente da questa angolazione diminuisce la qualità dell’immagine, che perde contrasto e tono di colori, dato che la diffusione laterale di luce è inevitabilmente inferiore a quella emessa frontalmente. Il Quantum Dot dei QLED TV di Samsung è dotato di una tecnologia capace di diffondere la luce e tutte le sue componenti in tutte le direzioni e in maniera uniforme. Pertanto, rispetto a un pannello tradizionale, il pannello dei QLED TV assicura una qualità d’immagine eccellente da qualsiasi angolo di visione.