Prima alla Scala: la Tosca di Anna Netrebko è la più "vera" di sempre

Tutto pronto per la tradizionale Prima al Teatro alla Scala di Milano. Il giorno di Sant'Ambrogio del 2019, sarà la Tosca di Giacomo Puccini a inaugurare la stagione operistica meneghina, una Tosca diretta dal Maestro Riccardo Chailly con Anna Netrebko nel ruolo della protagonista, affiancata da Francesco Meli nel ruolo di Cavaradossi e Luca Salsi in quello del barone Scarpia.

In un'intervista a RaiNews (clicca qui per visualizzarla), la cantante russa naturalizzata austriaca ha illustrato il suo approccio al ruolo di Floria Tosca, svelando dei particolari poco esplorati della personalità del personaggio. "Tosca richiede un grande impegno di recitazione" ha spiegato a Fabio Cappelli. "E rifuggo totalmente l'immagine della donna arrogante che spesso viene rappresentata in scena. Tosca dev'essere amata dal pubblico fin dal suo ingresso sul palcoscenico".

E ancora: "Trovo ridicolo che, inoltre, Tosca passi dal secondo atto - quando ha commesso l'omicidio di Scarpia - al terzo come se niente fosse, come di frequente tende a essere tratteggiata nelle varie rappresentazioni. Nel Terzo Atto Tosca dev'essere visibilmente sotto shock dopo aver compiuto l'assassinio del barone. E l'interpretazione deve lasciarlo trasparire necessariamente". Nel cuore di Anna Netrebko, insomma, palpiterà una Tosca più vera che mai.

La Prima alla Scala verrà seguita dalla Rai con una diretta presentata da Milly Carlucci e Antonio Di Bella a partire dalle 17.45 su Rai1, oltre a essere trasmessa su Rai3 e RaiPlay.