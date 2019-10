Prima Assicurazioni: Anna Sanfilippo la nuova Chief Marketing Officer

Anna Sanfilippo è la nuova Chief Marketing Officer di Prima Assicurazioni, la tech company che sta ridisegnando gli standard di servizio per le polizze RC Auto in Italia che, in solo 4 anni, ha già all’attivo oltre 450.000 nuovi clienti.

Classe 1984, Anna si è laureata in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano e, successivamente, ha conseguito un MBA alla Columbia Business School.

Dopo le esperienze in Saks Fifth Avenue, a New York, e in Amazon, in Lussemburgo, dove si è occupata di marketing e product management, Anna ha maturato una esperienza professionale di oltre 10 anni in McKinsey & Company, in cui ha ricoperto il ruolo di Junior Partner, focalizzandosi su progetti in ambito strategy, digital e big data, principalmente per istituzioni finanziarie e aziende retail in Europa, Medio Oriente e Cina.

Nel luglio 2019 entra in Prima Assicurazioni in qualità di Chief Marketing Officer, riportando direttamente a George Ottathycal, General Manager e co-founder di Prima Assicurazioni che ha commentato: “Marketing e comunicazione sono uno dei pilastri del nostro piano strategico per i prossimi anni. Con Anna abbiamo trovato una persona con fortissime basi analitiche, ottime doti comunicative, creatività e sensibilità verso i bisogni dei nostri clienti, tutte doti fondamentali per questo ruolo. Siamo sicuri che Anna saprà coordinare e guidare le iniziative di marketing in modo straordinario, portando Prima a diventare uno dei top brand del settore”.

“Sono entusiasta aver intrapreso questa nuova avventura proprio nel momento in cui una delle nostre priorità strategiche è rivolta allo sviluppo di Prima e alla piena affermazione del suo brand. Entrare a far parte di una squadra affiatata e giovane in una realtà dinamica e in crescita come la nostra, per supportarne l’ulteriore espansione, rappresenta una sfida professionale davvero entusiasmante” ha sottolineato Anna Sanfilippo.