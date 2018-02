Primo smartwatch italiano da polso anti epilessia: ecco come funziona Embrance

Nuovo smartwatch contro epilessia, crisi epilettiche cosa fare: arriva Embrance



Si indossa come un braccialetto da polso, il dispositivo che permetterà di rilevare gli attacchi epilettici prima ancora che si manifestino. Si chiama Embrance ed è prodotto dalla società italiana Empatica. I suoi inventori assicurano che funzionerà come un vero salvavita per chi soffre di attacchi di epilessia.

Nuova cura per l’epilessia: ecco lo smartwatch made in Italy contro le crisi epilettiche. Come funziona



Il dispositivo made in Italy, lanciato nel mercato americano, funziona come un orologio da polso che rileva i parametri di chi lo indossa. Elaborando, infatti, una serie di dati come l’attività neurologica e la temperatura corporea, è in grado di lanciare un allarme sullo smartphone di un soccorritore proprio nel momento in cui sta per manifestarsi una crisi epilettica.

Primo smartwatch per gli attacchi di epilessia: nuovo dispositivo da polso per epilettici. I test

Embrance è stato testato su 135 pazienti epilettici monitorati 24 ore su 24 per 272 giorni ed è stato capace di individuare le crisi nel 100% dei casi. E chissà se la commercializzazione del primo dispositivo medico leggero e comodo per epilettici aprirà le porte a successive scoperte in altri campi medici.