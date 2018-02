Prodea Group firma la convention nazionale 2018 di Yves Rocher

Prodea Group, agenzia di comunicazione leader nel settore degli eventi e nella gestione di attività promozionali, ha firmato la convention nazionale 2018 di Yves Rocher, brand francese leader nel campo della cosmetica.

Una presentazione in grande stile, svoltasi il 6 e 7 febbraio, all’interno dell’Atahotel Expo Fiera di Milano Rho-Pero.

All’interno della struttura Prodea Group ha allestito uno spettacolare Led 10x3 e una scenografia dal forte impatto green, in perfetto stile Yves Rocher.

La convention è stata caratterizzata da una forte componente digital - pensata e creata ad hoc - per permettere a tutti i partecipanti di condividere sui propri canali social i vari momenti della giornata e arrivare, grazie alle dirette facebook, ad espandere la Yves Rocher Experience a più di 9000 persone.

La convention è stata anche l’occasione per lanciare la nuova linea Hydrà Végétal, presentata con un momento spettacolare e altamente scenografico, attraverso proiezioni olografiche in 3D dei prodotti direttamente sugli schermi degli smartphone degli ospiti.

La convention si è conclusa con la performance musicale di Loretta Grace, cantante attrice e social influencer.

Prodea Group nasce a Torino nel 1995 da Marco Cicchetti e Corrado Camilla - proprietari e a capo del board dell’azienda - come agenzia di comunicazione focalizzata sugli eventi e attività promozionali. La lunga esperienza e la profonda conoscenza delle regole del marketing ha permesso di specializzarsi in 4 business units differenti: Prodea, focalizzata nella creazione di eventi, ShowLab, società di produzione televisiva, D-Wok, che si occupa di entertaiment design, advanced video design ed interaction design e Blasteem, piattaforma online e factory produttiva situata nel cuore di Milano dedita a sviluppare contenuti internet di forte interazione per il pubblico e i brand insieme alle più celebri web star.