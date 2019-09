Pronti a partire i periodici Mondadori. Riorganizzazione per 660 dipendenti

Continua spedito il progetto di Mondadori di societarizzazione dei periodici dandosi una scadenza precisa per spostare in una società ad hoc i suoi magazine, da Grazia a Tu Style, da Donna Moderna a Focus. Il termine è fissato al 20 gennaio 2020. Un’operazione che secondo quanto scrive Italia Oggi coinvolge circa 660 persone che curano i magazine. Secondo la relazione finanziaria del 30 giugno, nel gruppo Mondadori ci sono 2.117 lavoratori tra gli indeterminati e non.

I giornalisti sono 150/160 circa. I magazine hanno generato una percentuale del 31% del fatturato del gruppo nel 2018. Ben al di sotto di quello del 2014: 54%. Il riassetto quindi andrà in parallelo con la cessione di alcuni testate anche se non è diretta conseguenza della riorganizzazione. Come rileva Italia Oggi, fra i potenziali acquirenti ci sarebbe Maurizio Belpietro, direttore e fondatore del gruppo della Verità. Ieri intanto Mondadori ha chiuso la giornata in Borsa a +7.33% a 1,522 euro. Alcuni analisti, sempre come spiega Italia Oggi, hanno sottolineato come l’operazione possa essere propedeutica all’entrata di nuovi soci nel capitale, o a un’eventuale sua cessione.