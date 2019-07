Pubblicità: nasce Younity, la prima agenzia di biocreatività

You Events cambia, evolve e si trasforma. Dall’esperienza pluridecennale di You Events, con all’attivo l’ideazione e produzione di grandi eventi, per clienti nazionali e internazionali come Audi, Nintendo, Dyson, Montenegro, Nike, nasce oggi Younity, la prima agenzia di Biocreatività (creatività per la vita), fortemente orientata allo sviluppo sostenibile in tutte le sue accezioni: “Siamo quello che faremo”.

Comunicazione, eventi, design, contenuti e marketing: da oggi, per Younity, saranno tutti elementi al servizio di qualcosa di più grande di un semplice messaggio di comunicazione. Una boutique di creatività per la vita, in cui il pensiero creativo, le campagne di comunicazione, gli eventi e ogni attività di marketing e promozione specifica e diretta verso i consumatori, vogliono contribuire al futuro sostenibile del pianeta.

Questo cambio radicale deriva dalla vision del CEO e Fondatore di Younity, Patrik Oriot: “Sogno un pianeta giusto, pulito e soprattutto umano. Un pianeta in cui tutti gli elementi possano convivere con maggiore armonia. Credo nelle persone e in una collaborazione responsabile e solidale. Mi propongo pertanto ogni giorno di realizzare un modello di comunicazione e di eventi sostenibili che ispirino il mondo di cui facciamo parte”.

Anche il claim e il pay-off sono fortemente orientati alla sostenibilità a tutto tondo: “Siamo quello che faremo. Con un unico obiettivo comune: il pianeta, l’uomo. noi. Il futuro è Younity”.

“La nostra mission è diventare la prima agenzia di Biocreatività, e cioè di creatività per la vita, che sviluppi progetti di comunicazione ed eventi sostenibili per aziende nazionali e internazionali” – spiega Oriot – “Per essere protagonisti di un cambiamento necessario nell’utilizzo delle risorse economiche, sociali e naturali, contamineremo i progetti di comunicazione con idee, materiali e contenuti sostenibili. Allineeremo le aspirazioni di sostenibilità delle aziende in campagne capaci di massimizzare l’impatto positivo sulle questioni ambientali e sociali che più ci stanno a cuore. Un nuovo modo di fare comunicazione, che metta al centro il nostro pianeta. Promuoveremo partnership tra aziende, enti, istituzioni e associazioni non profit, al fine di rispondere ai bisogni e alle aspirazioni dell'uomo. Vogliamo diffondere la cultura della sostenibilità economica, ambientale e sociale capace di portare a un beneficio attuale e a lasciare un’eredità alle generazioni future”.