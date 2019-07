Pubblicità senza idee che attinge dai doppi sensi anni '80 da caserma

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore

Egregio Direttore,



non voglio fare il moralista, anche perché siamo adulti e tutti vaccinati (forse coi tempi che corrono), ma volevo mostrare il mio totale disappunto sulla pubblicità delle patatine con testimonial Rocco Siffredi noto e osannato pornostar.



Non farò però l'indignato perché nei suoi film sembra un po' misogeno e la donna esce come oggetto di consumo, io voglio puntare il dito sui creativi alla frutta. i creativi sono persone pagate profumatamente per ideare, assieme al loro grande staff, una campagna pubblicitaria vincente.

Le chiedo: ma tutto questo studio per mettere sul piccolo schermo questo doppio senso anni 80' da caserma da Pierino????



Ho sempre sostenuto che il creativo e l'autore quando sono alla frutta creano danni. Per concludere non voglio fare indagini psicologiche e sociologiche sullo sdoganamento del porno e di come non possa avere morale uno che fa questo mestiere!!!l

Siffredi è stato chiamato e pagato e ha fatto bene ad andare a girare lo spot, ma di come ci sia una casta degli autori e creativi che non permette a nuovi soggetti di emergere e si trascinano senza idee fino alla fine...

Oltretutto portando in scena scenette senza brillantezza e brio...

Certo che anche la ditta Amica Chip è di taglio grosso come idea.

Buona pubblicità a tutti