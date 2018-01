Dopo tanti rumors, è arrivata la conferma. Dopo 13 anni in Leo Burnett Italia, Giorgio Brenna ha deciso di lasciare Publicis Groupe per dedicarsi a nuovi progetti personali.

“Emanuele Saffirio, President di Publicis Groupe in Italia, e io auguriamo a Giorgio tutto il meglio per la sua nuova vita e lo ringraziamo per il lavoro svolto in questi anni” ha commentato Justin Billingsley, COO di Publicis Communications.