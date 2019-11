Publicis Groupe vince la partnership creativa globale di AXA

AXA ha scelto Publicis Groupe (Euronext Paris: FR0000130577, CAC 40) come unico partner creativo globale, in 30 paesi, e come partner per la strategia e il buying media in quattro dei suoi mercati chiave: Regno Unito, Germania, Italia e Hong Kong. In questi paesi, Publicis Groupe creerà team integrati e gestirà creatività, media e dati per AXA.

La gara, durata 10 mesi, ha visto la partecipazione di Publicis Groupe, Dentsu, Havas, Omnicom e WPP. AXA, brand assicurativo leader a livello mondiale, dimostra così la sua fiducia in Publicis Groupe, ampliando la partnership che dura da oltre dieci anni a tutte le campagne di comunicazione. Publicis Groupe impiegherà i suoi talenti e le sue competenze per continuare la strategia di brand "Know You Can" lanciata nel 2019, che rappresenta pienamente la vision di AXA di essere il partner quotidiano dei propri clienti.

La competenza di Publicis Groupe in materia di dati sarà fondamentale per accelerare la marketing transformation di AXA, a partire dall’advertising e nell'implementazione di una strategia di engagement rilevante e allineata nei paesi coinvolti.

Agathe Bousquet, Presidente di Publicis Groupe in Francia, ha commentato: "È in primo luogo un grande motivo di orgoglio poter lavorare per un marchio come AXA. È anche una reale opportunità per il nostro Gruppo di promuovere un nuovo approccio integrato in alcuni dei paesi chiave. In un momento in cui AXA sta conducendo una vera e propria rivoluzione, cambiando il suo modello di business e reinventando il rapporto con i clienti, siamo molto felici di essere un partner strategico per il Brand nel processo di trasformazione in tutto il mondo".

Arthur Sadoun, CEO di Publicis Groupe, ha aggiunto: "Dopo LVMH, Mondelez, Novartis e più recentemente Disney, la rinnovata fiducia del Gruppo AXA è un'altra dimostrazione dell'importanza del nostro modello integrato di creatività, media e dati, che risponde perfettamente alle principali esigenze di marketing transformation dei nostri clienti.