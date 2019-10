Publicis Italia, Best Advertising Agency of the Year al Golden Drum Festival

La Golden Drum Competition, il prestigioso premio del Festival Internazionale della Creatività che si svolge in Slovenia, ha eletto Publicis Italia Advertising Agency of the Year.

L’agenzia sale sul gradino più alto della Competition aggiudicandosi anche un Grand Prix/ The Best of What, 7 Ori e 5 Argenti e confermandosi ancora una volta la creative agency italiana più premiata al mondo.

Diesel Hate Couture vince il Grand Prix/ The Best of What. La Campagna che ha fatto il giro del mondo e in cui Diesel prende posizione sugli haters togliendo forza ai commenti negativi che ogni giorno invadano il web. Diesel capovolge la negatività e le critiche in qualcosa di cui essere orgogliosi con un’ironica sublimazione dell’odio online. Testimonial della Campagna Nicki Minaj, Gucci Mane, Bella Thorne, Bria Vinaite, Tommy Dorfman, Miles Heizer, Yovanna Ventura, Barbie Ferreira, Yoo Ah-In e Jonathan Bellini. La Campagna oltre al Grand Prix si aggiudica anche due Golde Drum per Activation e Engagement. Diesel si porta a casa anche un Oro per la Campagna Mustafa nella categoria Design e un Oro per SIDE:BIZ categoria Engagement.

La Campagna Unmissable di Heineken vince un Oro nella categoria Film, mentre il progetto Lessons for Good di Leroy Merlin si aggiudica due Ori nella categoria Social Good e in Engagement.

La Campagna Coca-Cola The Sign vince 2 Argenti così come Diesel SIDE:BIZ. La Campagna Diesel Be a Follower si aggiudica un Argento.

Bruno Bertelli, Global CCO Publicis WW e CCO di Publicis Groupe Italia, dichiara: “Abbiamo raggiunto un grande risultato. Essere premiati come Advertising Agency of The Year testimonia lo straordinario lavoro che stiamo facendo a livello globale e in partnership con i nostri clienti. Questo premio è anche il loro. Abbiamo costruito una squadra internazionale di talenti che, grazie alla chiarezza strategica e alla struttura creativa, hanno la capacità di osare e di fare la differenza”.