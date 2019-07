Publicis Media riorganizza le sue attività digital in un unico hub

Publicis Media riorganizza le sue attività digitali in un unico hub. A capo della struttura, che ha l’obiettivo di incrementare il supporto a agenzie e clienti nel percorso di trasformazione digitale, Cristina Ughes, cui è stata affidata la guida di un team, composto da sessanta professionisti.

Il digital Hub, spiega nel dettaglio il colosso francese dell’adv, fornirà alle agenzie supporto nella gestione delle campagne pubblicitarie digitali, consulenza nell’utilizzo dei dati e sviluppo di prodotti innovativi derivanti dalla digitalizzazione dei media tradizionali.

“Il modello organizzativo va oggi disegnato in modo flessibile e fluido per potersi adattare costantemente sia alle condizioni di mercato sia alle esigenze dei clienti, in maniera dinamica e veloce”, ha commentato Ughes, a proposito della riorganizzazione, come scrive www.primaonline.it.

“Il Digital Hub rappresenta un nuovo acceleratore di competenze a disposizione dei Brands del Gruppo per supportare i clienti nell’integrazione dei media digitali e per offrire una finestra costante sull’innovazione di prodotto e sulle nuove opportunità di comunicazione digitale”, ha rimarcato invece Luca Montani, ceo di Publicis Media.