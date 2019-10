QN cambia veste e lancia un inserto domenicale con un occhio all'online

Dal 15 ottobre, i giornali della Poligrafici Editoriale, ‘QN Quotidiano Nazionale’, ‘il Resto del Carlino’, ‘La Nazione’ e ‘il Giorno’, in edicola con una nuova veste grafica. Nel dettaglio, spiega una nota dell’editrice, il giornale darà spazio a nuove firme, immagini di forte impatto, inchieste, approfondimenti, ma anche dossier.

Riorganizzato anche il flusso delle notizie come spiega PrimaOnline. “Ogni sezione dei tre giornali avrà una coerenza costruttiva e visiva con le altre, basata sulla gerarchizzazione delle notizie e sul percorso di lettura, per far sì che il lettore sappia sempre in che ‘luogo’ del giornale si trova”, ha spiegato Michele Brambilla, direttore di QN Quotidiano Nazionale. “Il nostro obiettivo, ha aggiunto, è quello di facilitare la lettura del quotidiano con l’utilizzo di un carattere più moderno e contemporaneo, il Graphik, bastonato e senza grazie, come quelli che caratterizzano i device digitali”.

Novità sarà rappresentata dall'inserto domenicale ‘QN Weekend’, settimanale regalato la domenica ai lettori e dedicato a viaggi, enogastronomia, moda, motori, salute e benessere. A completare l’offerta della Poligrafici Editoriale è prevista, la pubblicazione dei mensili ‘Qn Itinerari’ e ‘Salus’.

Sui mezzi del gruppo, è prevista una campagna di comunicazione di presentazione delle novità grafiche.