Quotidiani, la classifica. Corriere batte Repubblica di oltre 40mila copie

Ecco tutti i dati Ads stimati dagli editori, riferiti al mese di gennaio 2017 per le testate a periodicità quotidiana e settimanale e riferiti al mese di dicembre 2016 per le testate a periodicità mensile. Ads – Accertamenti Diffusione Stampa è la società che certifica e divulga i dati relativi alla tiratura e alla diffusione e/o distribuzione della stampa quotidiana e periodica di qualunque specie pubblicata in Italia.

Se si considera la diffusione media (Italia più estero), il Corriere della Sera totalizza 242.684, Repubblica 198.835, Il Sole 24 ore 108437 e la Gazzetta dello Sport 161796.

TUTTI i DATI COMPLETI



- I dati dei quotidiani a gennaio 2017 (.xls)

- I dati dei settimanali a gennaio 2017 (.xls)

- I dati dei mensili a dicembre 2016 (.xls)