Radio 24, addio collaborazione con Minoli. "Troppi costi e ascolti invariati"

Radio 24 comunica che a far data dal 16 giugno 2017 cessa la collaborazione con il dr. Giovanni Minoli, conduttore del programma del mattino Mix24.

La decisione è motivata dal fatto che la trasmissione Mix24, che vedeva nel team anche Mario Sechi e Pierangelo Buttafuoco, nei 4 anni di messa in onda non ha mai incrementato in maniera significativa gli ascolti di quella fascia, come invece ci si augurava visto anche l’elevato investimento economico sul programma.

Nella stagione precedente all’arrivo di Minoli, 2012/2013, la fascia dalle 9.00 alle 11.00 registrava 226.000 ascoltatori nel quarto d'ora medio con 2,2% di share. Le tre stagioni successive 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 con Mix 24 hanno registrato una media ponderata di 221.000 ascoltatori con 2,1% di share, mentre nel periodo 2014 – 2016 Radio 24 ha aumentato complessivamente i propri ascolti dal lunedì al venerdì del +12,3%.

Radio 24 ringrazia il dr. Minoli per il contributo dato all’emittente news&talk del Gruppo 24 ORE con la sua professionalità e gli augura ogni successo per il suo futuro professionale.