Radio 24 compie vent'anni: programmazione speciale e un grande evento

Innovativa e unica, anche quando si tratta di celebrare i traguardi raggiunti.

Nata il 4 ottobre 1999, lanciando la sfida inedita per l’Italia di una emittente news&talk, Radio 24 è cresciuta (è il caso di dirlo) “parola su parola” e tra pochi giorni compirà 20 anni!

Una ricorrenza da festeggiare, ma prima di tutto un’occasione per ringraziare gli oltre 2,3 milioni di ascoltatori che la seguono con costanza (dato relativo al giorno medio, che dal lunedì al venerdì sale a 2.6 milioni - fonte Rilevazioni Ter 1° semestre 2019). Perché la strada percorsa in questi anni da Radio 24 è stata quella di intercettare un pubblico attento al racconto puntuale e approfondito dell’attualità da tutto il mondo, partecipe degli eventi, interessato all’incontro con i protagonisti del nostro tempo.

A questa domanda di ascolto, aperta come una finestra sulla quotidianità e proiettata verso gli scenari dei grandi cambiamenti che attraversano la nostra epoca, Radio 24 ha saputo rispondere con l’informazione completa e affidabile curata dalla redazione dei Gr, l’identità inconfondibile e l’autorevolezza di programmi affidati alla conduzione di figure di spiccata personalità e grande professionalità, la fruibilità di un registro comunicativo capace sempre di intrattenere piacevolmente e la continua evoluzione delle proposte, attraverso lo sviluppo di nuovi format, la valorizzazione di nuovi canali e una forte propensione all’innovazione tecnologica.

Ecco perché i primi 20 anni di Radio 24 non possono che essere un ulteriore passo verso una multicanalità che rappresenta un nuovo obiettivo di crescita, partendo da una identità radicata.

All’appuntamento del 4 ottobre 2019 Radio 24 si è infatti preparata mettendo ancora una volta al centro dell’attenzione il pubblico e la caratteristica che lo contraddistingue, vale a dire il desiderio di condividere e di partecipare.

L’avvicinamento al ventennale è quindi iniziato con un contest per la creazione di un nuovo logo e un nuovo claim. L’obiettivo era di far intervenire coloro che ci ascoltano ogni giorno per renderli partecipi del cambiamento dell’immagine della loro radio.

La proposta @crealogo ha ottenuto lo straordinario riscontro di oltre 45mila progetti e idee presentati .

Una testimonianza di passione e vicinanza da parte del pubblico che Radio 24 ha voluto evidenziare con la campagna intitolata “45mila volte Grazie!”

Le migliaia di contributi (tutti brillanti, alcuni geniali, sempre espressivi dell’inimitabile identità di Radio 24 e del suo pubblico) sono stati sottoposti all’esame di una giuria composta da Fabio Tamburini Direttore Responsabile Radio 24, Federico Silvestri Direttore Business Unit Radio 24, Sebastiano Barisoni Vicedirettore esecutivo Radio 24, Marco Gay presidente di Anitec-Assinform Confindustria, e Pietro Maestri Executive Creative Director, professionista pluripremiato del settore, che hanno selezionato il progetto vincente.

Il nuovo brand visual della radio sarà svelato proprio il 4 ottobre durante la serata ad invito dedicata al 20' compleanno di Radio 24 che si terrà presso lo Studio Novanta di Via Mecenate a Milano.