Radio 24 ha compiuto 20 anni: nuovo logo e nuovo sito

Radio 24 ha compiuto 20 anni: un traguardo importante, celebrato con un grande evento che è diventato occasione per presentare una nuova immagine, nuovi contenuti e nuove modalità di diffusione.

L’equilibrio fra tradizione e innovazione che ha sempre caratterizzato Radio 24 e che ne contraddistingue l’unicità nel panorama radiofonico italiano si esprime ancora una volta nella relazione tra il nuovo logo che aggiorna la brand image dell’emittente e la scelta di confermare e rilanciare lo storico claim “La passione si sente”, tuttora in grado di rappresentare al meglio i valori che hanno favorito l’identificazione con Radio 24 del suo ampio e crescente pubblico (oltre 2,3 mln di ascoltatori nel giorno medio e quasi 2,6 mln nel segmento lunedì-venerdì - fonte Rilevazioni Ter 1° semestre 2019).

Tra i 45.000 contributi presentati all’iniziativa @crealogo lanciato in occasione delle celebrazioni del ventennale, la giuria composta da Fabio Tamburini (Direttore Responsabile Radio 24), Federico Silvestri (Direttore Business Unit Radio 24), Sebastiano Barisoni (Vicedirettore esecutivo Radio 24), Marco Gay (presidente di Anitec-Assinform Confindustria) e Pietro Maestri (Executive Creative Director) ha selezionato la proposta di Giovanni Burrascano, 38enne torinese, a cui è stato assegnato un premio di 15.000 euro.

La brand image doveva esprimere la continuità storica dell’emittente attraverso il ricorso al colore verde, che ha contraddistinto l’unicità grafica di Radio 24 dal suo esordio.

In questa ottica il nuovo logo risalta, sotto il profilo cromatico, l’ampia gamma del colore verde per rappresentare in modo armonico il segnale di movimento, con un richiamo contestuale allo scorrere delle 24 ore scandito dalle lancette di un orologio e alla propagazione nell’etere delle onde radio, con una coerenza di messaggio enfatizzata graficamente dai numerosi cerchi concentrici che convergono sul focus costituito dalla parola Radio (a sottintendere il valore delle parole), a sua volta raffigurata come un fascio di luce proiettato sui fatti che ogni giorno, per 24 ore, sono al centro della narrazione di Radio 24.

Un ponte ideale tra radici e futuro è invece quello stabilito dal claim “La passione si sente”, che continua a suscitare l’apprezzamento degli ascoltatori: il nuovo trova radici nel passato. Partendo dalla constatazione delle numerose richieste di non rinunciare allo storico claim, la scelta è stata dettata dalla riflessione su quanto fosse rimasto impresso nella mente e nel cuore degli ascoltatori. La passione, sentimento che rappresenta un forte e peculiare elemento identitario della Radio, si è sentita nel corso della sua storia e continua ad essere percepita, apprezzata e vissuta. Il vincitore del claim, a cui è stato assegnato un premio di 5.000 euro, è Tracchi Diego, ferrarese di 19 anni, il primo, fra tanti, ad averlo inviato.

Con la stessa passione, Radio 24 rinnova il suo sito con una nuova architettura e una nuova veste grafica . Il nuovo sito è stato costruito con l’obiettivo di supportare le modalità attuali di fruizione della radio e dell’audio, che, così come accade per la televisione, affiancano all’ascolto in onda, quello on demand. Il nuovo sito si presenta, quindi, come una piattaforma di ascolto per una fruizione immediata, dove si può scegliere di ascoltare la diretta streaming della radio, sia i Podcast dei programmi andati in onda sia quelli che raccolgono i momenti più significativi all’interno di un programma. Inoltre il sito è arricchito da nuovi Podcast originali, creati appositamente dai conduttori e giornalisti della radio per l’ascolto sul sito.

I programmi di Radio 24 vivono anche nell’interazione tra piattaforme on air, on line e social, che sul piano della diffusione dei contenuti è favorita dall’implementazione delle dirette video in streaming e su Facebook di molti programmi giornalieri. Radio 24 è inoltre già presente nei dispositivi Google Home Italia e Alexa, e proseguirà con nuove produzioni la collaborazione con la piattaforma Audible, inaugurata con due coproduzioni lo scorso anno.

Si rafforza la partnership con Sky Italia, con uno scambio sempre più frequente di commentatori ed esperti tra i due canali, sia sui temi dello sport sia su quelli dell’attualità italiana ed internazionale, tra cui in particolare la partecipazione di Giampaolo Musumeci (conduttore di “Nessun luogo è lontano” su Radio 24) come opinionista nel programma Sky Tg Mondo. Inoltre è in arrivo, da gennaio, un nuovo progetto su Sky TG 24 con le storie di Matteo Caccia in un appuntamento settimanale, mentre sono in elaborazione nuovi podcast co-prodotti.

Last but not least, altra novità, Radio 24 è anche da leggere: con la nuova collana I Libri di Radio 24 - Il Sole 24 Ore, si potranno ‘sfogliare’ i programmi della radio. Il primo volume è Risparmiare è facile, (se sai come farlo) di Mauro Meazza e Debora Rosciani, conduttori di Due di denari, in uscita alla fine di ottobre.

“Nella storia dell’evoluzione dei media il mezzo radio è stata più volte data per spacciata, prima per l’avvento della televisione, poi del web e dei social. Il bilancio oggi è completamente diverso. Tra tutti i media proprio la radio è stata quella che ha dimostrato maggior vitalità e capacità di adattamento alle nuove tecnologie sfruttandone di volta in volta le potenzialità. In questo contesto Radio 24 ha vinto la scommessa di una radio, autorevole e libera, in continua evoluzione e in prima linea su tutti i nuovi canali di diffusione e fruizione dei contenuti, grazie al valore aggiunto del modo di fare informazione della redazione e dei conduttori” afferma il direttore del Sole 24 Ore, Radio 24 e Radiocor Fabio Tamburini. “Questo conferma che Radio 24 è proiettata verso il futuro, ma senza perdere l’elemento innovativo che caratterizza da sempre la sua identità: ossia l’aver messo insieme il modello delle radio all-news e il modello della radio-talk. Sempre con contenuti di qualità”, aggiunge Sebastiano Barisoni, Vicedirettore esecutivo di Radio 24.

«Il compleanno dei 20 anni di Radio 24 rappresenta il punto di atterraggio ma soprattutto di partenza per raccontare l’emittente nei prossimi anni: un momento significativo sia per il lancio di una nuova immagine attraverso un’iniziativa di grandissimo engagement degli ascoltatori, andata assolutamente oltre alle nostre aspettative, sia per il lancio di una piattaforma multimediale e multicanale che implementa il concetto di fruizione dei contenuti, grazie al nuovo sito che partirà a metà ottobre» spiega Federico Silvestri, Direttore Generale della concessionaria 24 ORE System, Amministratore Delegato di 24 Ore Cultura e Direttore Business Unit Radio 24. “I valori fondanti di Radio 24, che risiedono nella capacità di fare informazione e intrattenimento intelligente con passione e autorevolezza, rappresentano un unicum nel panorama del mercato radiofonico nazionale che infatti per il 35% ci sceglie come mezzo esclusivo di pianificazione - conclude Silvestri - A questo si aggiunge il successo delle iniziative speciali, in sensibile crescita grazie a un’offerta che, per la stessa natura della nostra emittente, si differenzia dalle altre proposte del comparto radiofonico.”