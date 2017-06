Radio Maria, il direttore Fanzaga sospeso da Albo giornalisti per caso Cirinnà

Un anno fa Padre Livio Fanzaga aveva attaccato la relatrice del provvedimento sulle Unioni civili, Monica Cierinnà, alludendo alla figura biblica della gran peccatrice e richiamando il giorno del suo funerale.

“Apprendo da fonti di stampa - scrive in una nota Cirinnà - della condanna alla sospensione per 6 mesi dall’Albo di padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, a seguito della pronuncia dell’Ordine dei Giornalisti e del rigetto del suo ricorso alla Corte d’Appello di Milano, a seguito delle espressioni ritenute offensive nei miei confronti. Gli scriverò oggi stesso per invitarlo in Senato per un incontro in nome del dialogo tra le differenze e la riconciliazione, tema che considero centrale per la crescita culturale e civile della nostra società e sul quale ognuno di noi è chiamato a contribuire”.