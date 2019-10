Radio Maria pubblica la Carta d'identità di Gesù. E' polemica tra i fedeli

Radio Maria pubblica sul profilo Facebook dell'emittente la foto della Carta d'identità di Gesù Cristo con tanto di dati anagrafici.

Cognome: "Il Nazareno", Nome: "Gesù", riporta la carta d'identità rilasciata dal sindaco "San Pietro", con tanto di timbro "JHS".

Nato il 25 dicembre a Betlemme, in Palestina, la residenza di Cristo è nel "Regno dei Cieli", in "via del Paradiso". All'anagrafe ultraterrena, il figlio di Dio è cittadino in "Cielo Terra e ogni luogo"; Stato civile: "Figlio di Maria"; Professione "Fratello del mondo".

Per non parlare dei dati fisici con connotati celesti: statura "Alta", capelli "Divini", occhi "Pieni di luce". Segni particolari: "È salvezza per tutti è pane per la nostra fame; e vino per la nostra festa". Al posto delle impronte digitali è stata inserita la Sacra Sindone e, in verticale, al centro dell’immagine, si legge: "Si rilascia all’Oasi di Engaddi per sana condivisione fraterna".

Una foto che ha fatto subito il giro del web e ha fatto non poco scalpore tra i fedeli più conservatori e ha suscitato polemiche e ilarità documentate in oltre 1.400 commenti.

Nelia scrive che "La trova bellissima", ma Gabriele risponde: "Na cafonata" e i commenti si susseguono tra coloro che vedono nell'immagine una trovata anche divertente e chi invece si discosta accusando addirittura di blasfemia la scelta.