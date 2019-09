Radio Monte Carlo. Al via la nuova stagione dell'emittente

Lunedì 9 settembre si apre ufficialmente una nuova stagione per Radio Monte Carlo.

L’emittente del Gruppo RadioMediaset si presenterà ai propri ascoltatori con un palinsesto rinnovato accompagnato da un nuovo logo e un restyling di sito e app.

Radio Monte Carlo da sempre si caratterizza per la qualità del suo intrattenimento e la scelta di contenuti di valore che spaziano dall’arte alla cultura, dalla moda al design e che hanno fatto assurgere il nome dell’emittente a sinonimo di classe, stile ed eleganza.

Il palinsesto presenta nella fascia pomeridiana la ripresa del nuovo appuntamento “Happy Together” (dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 16.00) condotto da Isabella Eleodori e Alberto Davoli. Alle 18.00 prenderà il via il programma “Take It easy” (dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 20.00) con Tamara Donà e Guido Bagatta.

Un altro innesto molto significativo avverrà venerdì 4 ottobre alle 22.00 quando le luci si accenderanno su “Dardust Night” con Dario Faini in arte Dardust e Nick the Nightfly. La notte firmata dal compositore e produttore più influente dell’attuale panorama musicale italiano, che attraverso una selezione da lui stesso curata accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio che spazierà dalla musica neoclassica all’elettronica.

Il nuovo logo, teso a rafforzare la brand identity, ha subito un restyling in forma e font type per una maggiore leggibilità.

Elegante e in linea con il restyling del brand, il nuovo radiomontecarlo.net si caratterizzerà per i codici grafici blu e una migliorata usability per scoprire ogni giorno le novità della radio e poterla ascoltare in mobilità. Aspetto reso ancora più efficiente dalla nuova app.

La nuova identità dell’emittente sarà comunicata attraverso una campagna ADV con un importante piano a supporto su quotidiani, stampa periodica, affissioni su Milano e su digital.

A ottobre la creatività avrà inoltre un nuovo sviluppo creativo ad hoc per la TV.

La campagna è volta a valorizzare l’immagine del brand Radio Monte Carlo e consolidare il suo posizionamento di radio esclusiva e distintiva, dallo stile ricercato, elegante e glamour. Protagonista della comunicazione è una raffinata boccetta di profumo, un oggetto che racchiude il mondo valoriale di Radio Monte Carlo e che intende trovare totale identificazione con il suo target d’élite concentrandosi sull’importanza del brand. La metafora del profumo viene esplicitata nel claim “L’essenza della musica”.